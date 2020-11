Das Bootsdesign orientiert sich an der Formgebung tierischer Vorbilder, die von der Natur über Jahrmillionen für ein Leben im Wasser perfektioniert wurden. Verbunden mit modernster Technik entstehen so Boote, die im wahrsten Sinn des Wortes in ihrem Element sind. Durch die Leichtbauweise, die Verwendung zeitgemäßer Materialien und die innovative Formgebung bewegen sich NIULA Boote mit einer natürlichen Eleganz durch das Wasser. Statt dem Element zu trotzen, gleiten sie –elektrisch angetrieben – mit maximaler Energieeffizienz hindurch.

NIULA N747 Flachwasser Elektroboot

NIULA Boats GmbH

Der pannonischen Sonne entgegengleiten

Das nachhaltige Elektroboot mit dem Coolness-Faktor! Gerade für BurgenländerInnen ist das Leben am Neusiedler See etwas, das die Regionalkultur seit jeher prägt. Niula Boote verbinden dieses pannonische Lebensgefühl mit modernster, nachhaltiger Technik – und passen sich perfekt an die besonderen Bedürfnisse dieses ganz speziellen Steppensees an.

Das Design orientiert sich an den tierisch guten Vorbildern der Natur, wie etwa den Pinguinen, die das Leben im Wasser perfektioniert haben. So beeindruckt das N 747 mit seiner minimalistischen, schnörkellosen Formgebung. Wie bei allen Niula Booten liegt auch beim N 747 der Fokus auf die Verwendung von nachhaltigen Materialien, idealerweise von Recyclingwerkstoffen. Auf Lösungsmittel wird im Sinne der Umwelt komplett verzichtet.

Durch die besonders effiziente Rumpfform, den extrem geringen Tiefgang und den leisen, hocheffizienten sowie kräftigen Elektroantrieb schafft es das Niula N747 ins Gleiten zu kommen – selbst in Gewässern mit geringem Wasserstand, wie eben dem Neusiedler See. Diese Verbindung von ökologisch und technologisch optimalen Materialien und Produktionsverfahren erlaubt die Reduktion aufs Wesentliche: nämlich auf das Cruisen und Relaxen.