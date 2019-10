Bessere Kontrolle, mehr Lebensqualität

Auf Basis eines amperometrischen Messprinzips, bei dem der Sauerstoffgehalt einer Flüssigkeit erhoben wird, entwickelte MED TRUST geeignete Teststreifen, um mit einem einzigen Gerät alle drei Parameter auf einfache Art und Weise bestimmen zu können. Die Genauigkeit der Messungen wurde in klinischen Studien bestätigt und die Produkte durch den TÜV zertifiziert. Die Betroffenen können so schnell und unkompliziert mit einem einzigen Gerät alle drei Werte überprüfen. Die Firma MED TRUST wurde bereits mehrfach mit Preisen, wie dem „Entrepreneur of the Year 2018“ im Bereich KMU, ausgezeichnet.