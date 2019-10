Mobile FULL-PROTECTION 360 (FP360) Überwachungssystem

Sicherheit von Grund und Boden, aber auch im Internet ist gefragter denn je. Speziell bei Häusern oder Einzelpersonen sind Überwachungsdienste heute ein beliebter Service, den immer mehr Menschen in Anspruch nehmen und sich auch leisten. Anders sieht es bei großen und umfangreichen Arealen aus, wie auf Baustellen, in Windparks oder am Flughafen. Die Sicherheit am Gelände ist dort oft nur unter großem Personalaufwand und zusätzlicher Kosten gewährleistet und stellt besonders ressourcenärmere Unternehmen vor eine große Herausforderung.