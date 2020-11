Bionana GmbH

„Bionana“ steht für „biologisch – natürlich – nachhaltig“. Das gärtnerische Credo von Bionana ist dabei leicht erklärt: Vielfalt fängt im eigenen Garten an. Ganz klar, es gibt mehr als zwei Sorten Tomaten – und es gibt mehr als eine Art Basilikum. Darum hat es sich Bionana zur Aufgabe gemacht, die natürliche Pflanzenvielfalt wieder in die heimischen Gärten, Balkone und Küchen zu bringen – für mehr Abwechslung und für eine gesunde Natur. Alle Pflanzen von Bionana stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden in gewissenhaften Partnerbetrieben gezüchtet. Das Bionana Saatgut ist samenfest und daher auch zum Vermehren geeignet. So kann jeder auf natürliche Weise mit seinen Pflanzen umgehen.

Die größte Vielfalt an biologischen Kulturpflanzen

Nachhaltige Abwechslung für Garten und Teller

Die Vielfalt blüht auf! Durch den Verlust der Biodiversität sind viele Pflanzen- und Insektenarten, wie unsere Bienen, akut vom Aussterben bedroht. Hier ist ein Teufelskreis ins Rollen gekommen – die Insekten sterben aus, weil sie zu wenig pestizidfreie Nahrung bekommen, die Pflanzenvielfalt dezimiert sich drastisch, da zu wenig Insekten sie bestäuben.

Bionana stellt sich diesem Verlust der Biodiversität energisch in den Weg. Und macht mit biologischen Pflanzen und Saatgut in bester Bio-Qualität die Vielfalt der Natur wieder verfügbar. Bionana bietet neben Klassikern viele alte Sorten und Raritäten an. Insgesamt rund 220 Sorten an Saatgut warten nur so darauf, für mehr Abwechslung im Garten und am Speiseplan zu sorgen – darunter eine Vielfalt an Tomaten, Paprika, Chili, Melanzani, Rüben, Gurken, Kürbissen, Kräutern, Salaten, essbarer Blüten sowie Wildblumen.

Bei den Pflanzen finden KundInnen bei Bionana je nach Saison rund 50 verschiedene Beerenobststräucher, 25 Buschbäume, knapp 20 Erdbeersorten, 15 verschiedene Kletterpflanzen und unzählige Sorten auf Anfrage. Einschlägige Literatur, hochwertiges Werkzeug und Zubehör runden das Sortiment perfekt ab. Beim gesamten Angebot stehen Nachhaltigkeit sowie Qualität bei allen Überlegungen und Entscheidungen immer im Vordergrund.