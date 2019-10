Wiederaufladbares Fisch / Krabben / Köderlicht mit einer Tauchtiefe bis 1600m

Schon mal Krabben gefischt? Normalerweise werden dabei Köder eingesetzt. Diese bestehen aus Fisch oder Fischteilen, die davor extra gefangen werden. Das kann ziemlich teuer sein. Gefrorene Eisstücke mit Fischen werden in Fangkörbe gelegt und danach auf den Grund des Meeres gelassen. Die Arbeitstiefe, in der die Krabbenkörbe liegen, variiert von 10m bis rund 850m. Das sogenannte Köderfischen belastet die Meere zunehmend.

Das Angellicht "SeaTrace 3000" ist weltweit das erste seiner Art. Wegen der induktiven Aufladung benötigt es keinen Batteriewechsel mehr. Die Farbe beider integrierten LEDs kann per SeaTrace-App oder per Software am PC gewechselt werden. Zusätzlich ist die Programmierung von Sounds möglich, die Fische, Krabben oder Hummer anlocken.