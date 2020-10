quickticket.io – die smarte Warteschlange

Die patientenfreundliche digitale Warteschlange für jede Ordination

Das digitale Wartezimmer wartet zuhause! Keine langen Wartezeiten mehr beim Hausarzt? Kein Unmut im Wartezimmer? quickticket.io macht´s möglich! Die PatientInnen ziehen einfach bei sich zuhause über das Smartphone ihre Nummer digital – und stellen sich sozusagen online in der Warteschlange an. Natürlich können sich Akut-PatientInnen oder Personen, die kein Smartphone nutzen, auch in der Ordination vor Ort an einem eigens entwickelten quickticket.io Kiosk ihr Quickticket ausdrucken.

INTUCOM GmbH

Online und ganz ohne langwierigen App-Download kann jeder Patient jederzeit sehen, welche Wartenummer gerade behandelt wird und ganz genau einschätzen, wann man an die Reihe kommt. Die PatientInnen nutzen in der Zwischenzeit ihre Zeit sinnvoll, anstatt im Wartezimmer nervös zu werden oder sich eventuell sogar bei kranken Mitwartenden anzustecken. Jetzt braucht man nur noch zum optimalen Zeitpunkt in die Ordination zu kommen.

quickticket.io bietet aber auch eine enorme Erleichterung für die praktizierenden Ärztinnen und die Ordinationshilfen. Der Stress im Ordinationsalltag wird signifikant reduziert und das Ordinationsteam massiv entlastet. Dank der cleveren Umsetzung fügt sich quickticket.io optimal in die bestehende Ordinationssoftware ein! Somit werden Kapazitäten für andere Tätigkeiten freigespielt.

https://intucom.at/ https://quickticket.io/