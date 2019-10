Cake Design, ein Trend aus den USA, der auch in Österreich immer populärer wird. Torten, Muffins oder Kuchen werden in eindrucksvoller Handarbeit kunstvoll verziert oder in eine besondere Form gebracht. Richtige Könner modellieren die süßen Kunstwerke oftmals mit Zuckerpasten. Die dafür am Markt vorhandenen Produkte sind aber häufig zu weich oder zu brüchig. Ändern wollte das Maria Barna. Die Hobby-Bäckerin aus dem Burgenland entwickelte eine neue und einzigartige Blütenpaste – Mayatina.