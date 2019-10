Von der Punktwolke zum 3D-Modell

Innovation beginnt mit einer guten Idee und ausgezeichneten MitarbeiterInnen – ein Grundsatz, den das burgenländische Software-Haus rmDATA GmbH lebt. Mit der Innovation rmDATA 3DWorx revolutionieren sie gerade den Markt. Das Programm ermöglicht es Baufirmen, Planungsbüros, Architekten, Vermessungsbüros und vielen anderen mehr, aus Punktwolken einfach und effizient Pläne und 3D-Modelle zu erstellen. Das Programm unterstützt dabei in allen wichtigen Arbeitsschritten – von der Aufbereitung der Punktwolke bis zum Erstellen von Plänen und der Erzeugung von 3D-Modellen.

Dietmar Reiger Geschäftsführer Jürgen Beiglböck

In wenigen Schritten verarbeitet das Programm riesige Datenmengen, aus denen in kurzer Zeit die relevanten Elemente und Geometrien abgeleitet werden. In der Praxis besteht die Erstellung von 3D-Modellen und Plänen aus mehreren aufwändigen Schritten in verschiedenen Programmen. Mit rmDATA 3DWorx wird dieser Prozess einfach und zugänglich. Ein Erfolgskonzept, das im gesamten mitteleuropäischen Raum erfolgreich eingesetzt wird und mit einer Idee im Burgenland begann.

