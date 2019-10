2015 auf den Markt gekommen, brachte das Start Up ein einzigartiges, international bereits mehrfach preisgekröntes Recherche-Werkzeug auf den Markt. Ursprünglich für JournalistInnen entwickelt, wurde es rasch auch für Unternehmen und Regierungsorganisationen zu einem unverzichtbaren Tool. Es ermöglicht bis zu 90 Prozent schnellere, themenrelevante Recherche-Ergebnisse aus verschiedensten Quellen. x.news™ hilft dabei, spannende Stories zu schreiben sowie aussagekräftige Marketing- und Marken-Analysen effizient durchzuführen.

Schnelligkeit und Genauigkeit sind für JournalistInnen bei der Erstellung von Nachrichten in der hartumkämpften Medienwelt entscheidend. Ein neues optionales Add On – Modul, „conceptr™“ wurde nun entwickelt, um den BenutzerInnen noch zielgenauere Themen-Recherchen zu ermöglichen. Während andere Anbieter sich auf einzelne Datenquellen fokussieren, erlaubt x.news™ bereits die Recherche in sowohl externen als auch internen Systemen inklusive sozialer Medien und Kommunikationsquellen in einer Web-Anwendung. Die laufende Aktualisierung zu ausgewählten Themenbereichen wird ebenfalls unterstützt.

„conceptr™“ schlägt nun den UserInnen mithilfe von künstlicher Intelligenz aus deren persönlichen Quellensammlungen automatisch die aktuellsten und wichtigsten Trending Topics vor und erlaubt zusätzlich diese auch noch nach Relevanz zu sortieren. Somit werden Effizienz und Qualität der Recherche nochmals enorm gesteigert.