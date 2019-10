ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH .

Seit 2003 ist ENVIRAL anerkannter Pulverbeschichtungsdienstleister für KundInnen der Industrie sowie aus dem Fassaden- und Hochbau in Österreich. Wie seine Schwesterfirma in Deutschland bietet das Unternehmen seinen Kunden über 3.000 Farb- und Effektvarianten an. Die Palette der zu bearbeitenden Materialien reicht von Aluminium über Stahl bis zu Glas, Papier und Folie. Eingesetzt werden diese unter anderem beim Möbel-, Fassaden- oder Fensterbau, in der Innenarchitektur oder für individuelle Designobjekte und Kunstwerke.