Kompakt, einfach, mobil – der Universal Montage Trolley

Magazinwägen, also Rollwägen für die Verladung von Gegenständen, sind unverzichtbare Helfer im harten Tagesgeschäft von Gewerbe, Produktion und Handel. Sie sparen dem Personal nicht nur Kraft, sondern auch Zeit beim Transport schwerer Objekte. Diese nützlichen Transportmittel haben nicht nur Vorteile. Auch hier gibt es Verbesserungspotenzial. Für das Unternehmen Braun Feuerwehrtechnik lag dieses vor allem in der mangelnden Flexibilität der Wägen. Denn ServicetechnikerInnen und Überprüfungspersonal hatten bisher wenige Möglichkeiten, ihre Ausrüstung gesammelt und geordnet in einem Pkw zu transportieren.