Bamed Babyartikel GmbH .

Am Anfang war die Idee Funktionalität, Design und Qualität zusammenzuführen und in enger Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus Medizin und Forschung einzigartige Babyprodukte zu entwickeln. Das war 1976. Der weitere Verlauf der Geschichte ist weithin bekannt: Schnuller und Babyflaschen von MAM stehen für ein Höchstmaß an Innovation. Eine Stärke, für die seit 1997 in Siegendorf die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gebündelt werden. Das Ergebnis sind nicht nur Schnuller, die ihresgleichen suchen. So hält MAM inzwischen mehr als 60 Technologiepatente.