Melecs EWS GmbH .

2009 als Newcomer in den Automotive Bereich gekommen, gilt die Marke Melecs heute als Global Player im Automobilbereich. In Europa und den USA steckt das Know-how von Melecs in den Allradgetriebesteuerungen fast aller Premium Hersteller. Den Erfolg verdankt Melecs nicht zuletzt der Innovationskraft der Geschäftsführung und einem engagierten Team: Der R&D Bereich wuchs in nur zehn Jahren von fünf auf 100 Personen. Mit Innovationen will sich Melecs auch langfristig von der Konkurrenz aus Asien abheben.