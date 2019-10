Alles in einem und sicher

Alles in einem und in einer Cloud. Womit der Service CLOUDINHO a priori mehr anbietet als bei Cloud-Angeboten üblich ist. Indem Datenspeicherung, Datensharing und Projektmanagement miteinander verbunden werden, steht ein vollwertiger digitaler Arbeitsplatz zur Verfügung. Klein- und Mittelunternehmen ebenso wie Familien oder Schulen.

Durch das Projektmanagement-Tool lassen sich Aufgaben spielend leicht organisieren, verteilen und zuweisen und der Fortschritt verfolgen. Eine klare und auf Anhieb verständliche Struktur ermöglicht Transparenz in Hinblick auf Aufgaben und Neuigkeiten. Das Whiteboard dient zum Austausch, für Umfragen und Abstimmungen. Darüber hinaus kann man unter jeder Datei exakt so wie auf Facebook posten und CLOUDINHO solcherart zur geschlossenen Social Media Gruppe machen.

Vor allem aber setzt CLOUDINHO auf ein Höchstmaß an Sicherheit. Sensible Dokumente werden im digitalen Safe sicher verwahrt und geschützt. Der Zugang zu diesem Safe ist nur über TAN-Code möglich. Mehr noch: Die CLOUDINHO-Server befinden sich alle physisch in Österreich und unterliegen damit den strengen österreichischen und europäischen Datenschutzgesetzen.