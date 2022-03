Alexander Heller: „Ich weiß, wen ich anrufen muss“

Sie sind momentan als Quartierkoordinator für die Unterbringung ukrainischer Kriegsvertriebener im Burgenland zuständig. Wie viele Menschen aus der Ukraine konnten schon im Burgenland untergebracht werden?

Alexander Heller: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. 625 Personen hat das Land Burgenland selbst mit Bussen abgeholt. Viele sind aber über private persönliche Kontakte gekommen. Einige sind nur durchgefahren, andere vielleicht nur kurz dageblieben und dann weitergereist. Erst wenn alle Anträge beim Land eingegangen sind, wissen wir die genaue Zahl.

Die Kriegsvertriebenen sind hauptsächlich in privaten Unterkünften untergebracht. Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Koordination?

Alexander Heller: Es ist toll, welche Hilfsbereitschaft die Burgenländerinnen und Burgenländer zeigen. Wir haben nicht damit gerechnet, so viele private Quartiere zur Verfügung zu haben. Nun gilt es zu schauen, welches Quartier passt zu wem. Sind zum Beispiel Haustiere erlaubt. Auch die Lage der Unterkunft ist entscheidend. Viele Vertriebene haben Kontakte zu Freunden oder Bekannten. Dann macht es keinen Sinn, sie ganz woanders im Land unterzubringen.

Wohin wendet man sich, wenn man eine Unterkunft zur Verfügung stellen will?

Alexander Heller: Auf der Webseite www.burgenland.at findet man alle Informationen dazu gesammelt.

Wie kann ein privater Unterkunftsgeber die Flüchtlinge unterstützen? Welche Behördenwege sind zu gehen?

Alexander Heller: Quartiergeber sollten den neuen Hauptwohnsitz der Kriegsvertriebenen melden und die Formalitäten erledigen. Alle Formulare, zu finden auf www.burgenland.at, sollten so schnell wie möglich gemeinsam ausgefüllt und abgeschickt werden. Erst wenn die Anträge bearbeitet wurden, gibt es nämlich Verpflegungsgeld, Mietzuschuss und Versicherung. Außerdem haben nicht alle Vertriebenen Geld mit, also ist es auch wichtig, anfangs Essen zu besorgen und über die ersten Tage drüber zu helfen. Der Quartiergeber sollte auch über die Ortsgegebenheiten aufklären. Wo ist die Schule, der Spielplatz, der Supermarkt?

Viele der Vertriebenen wollen schnell arbeiten. In diesem Bereich soll es aber noch Probleme geben?

Alexander Heller: Wer registriert ist, erhält eine Vertriebenenkarte, die Blaue Karte. Mit dieser haben die Ukrainerinnen und Ukrainer auch Zugang zum Arbeitsmarkt. Das Problem momentan ist, dass die Blaue Karte noch nicht in großer Stückzahl produziert wurde.

Sie waren 2015 als Bezirksmanager des Roten Kreuzes in Neusiedl am See bei der damaligen Flüchtlingskrise an der Grenze in Nickelsdorf im Einsatz. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Alexander Heller: Die Situation war eine ganz andere als heute. Die Menschen, die damals ins Land gekommen sind, hatten nichts mitgehabt, sie sind viel weiter gereist - ohne Unterstützung am Weg. Kaum jemand ist mit dem Auto gekommen. Sie waren oft auch körperlich in einem schlechten Zustand.

Damals war die Nova Rock - Halle an der Grenze bei Nickelsdorf voll mit hunderten Flüchtlingen und heute...?

Alexander Heller: Die Halle ist vorbereitet. Das ist aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir gehen nicht davon aus, dass riesige Massen kommen. Es gibt sogar schon wieder Überlegungen, die Halle zurückzubauen. Für das Nova Rock Festival wird sie ohnehin wieder benötigt.

Welche Erfahrungen aus 2015 helfen heute?

Alexander Heller: Wir haben viel gelernt. Unter anderem auch, dass wir eben keine Massenunterkünfte wie die damalige Großanlaufstelle in Nickelsdorf wollen, sondern kleine Quartiere. Wir wissen, wie schwierig es ist für die Vertriebenen, die aus einem Krisengebiet kommen, in einem Großquartier ohne Rückzugsmöglichkeit. Auch die jetzt geltende Rechtsgrundlage, durch die die Vertriebenen schnell in die Grundversorgung kommen, ist eine Lehre aus dem Jahr 2015.

Sieht man sich Ihre berufliche Laufbahn an, merkt man, dass Sie eng mit dem Roten Kreuz beziehungsweise dem Rettungsdienst verbunden sind. Einziger Ausreißer ist ein zweijähriger Abstecher in die Privatwirtschaft als Manager in der Bäckerei Naglreiter. Wie sind Sie zum Rettungsdienst gekommen und warum blieb die Privatwirtschaft nur ein kurzer Ausflug?

Alexander Heller: Eigentlich komme ich ja aus der Gastronomie. Aber durch einen Erste-Hilfe-Kurs in Sankt Andrä bin ich zum Roten Kreuz gekommen, wo ich eine Ausbildung gemacht habe. Danach habe ich auch den Zivildienst dort absolviert. Nach sechs Jahren als Bezirksmanager der Rot Kreuz-Stelle in Neusiedl hat mich ein spannendes Jobangebot und der Wunsch, was Neues zu sehen, in die Bäckerei Naglreiter gezogen. Aber der Sozialbereich und das Management in der Krise ist schon meins.

Dort wo Krisen im Burgenland gemanagt werden müssen, taucht immer Ihr Name auf: Flüchtlingskrise 2015, Corona-Krisenstab ab 2020 und jetzt gilt es neuerlich, einen Flüchtlingsstrom zu koordinieren. Was reizt Sie an solchen Aufgaben?

Alexander Heller: Ich kann gar nicht anders, meine Charaktereigenschaften passen in diese Geschichte (lacht). Ich könnte gar nicht daneben sitzen und mich zurücklehnen. Und ich bin durchaus bereit, Dinge zu tun, die ich gerne mache und gut kann. Krisenmanagement betrifft Prozesse und Abläufe. Und ich weiß, wen ich wann wofür anrufen muss, damit schnell Strukturen aufgebaut werden können.

Krisenmanagement heißt immer auch zeitlicher und psychischer Druck. Gerade jetzt...

Alexander Heller: Ja, zwei Jahrhundertkrisen auf einmal, damit rechnet keiner. Das ist auch für den Krisenstab eine außergewöhnliche Situation. Normalerweise sind Krisen kurz, dauern ein paar Wochen. Aber jetzt sind es schon zwei Jahre und eine zweite Krise ist noch dazugekommen. Das hat es noch nie gegeben. Dazu noch zwei so konträre Themenfelder. Die Telefone laufen auch heiß bei uns. Das ist auch eine Kritik der Quartiergeber, dass es schwer ist, bei uns durchzukommen. Da bitte ich um Nachsicht. Wir sind auch nur Menschen und genauso manches Mal überfordert. Das Personal wurde aber aufgestockt. Mitarbeiter aus den Regierungsbüros etwa unterstützen die Abteilung 6, die die Anträge für die Grundversorgung bearbeitet. Dazu sollen jetzt die Unterkunftsgeber persönlich besucht werden, um Fragen zu klären.

Worin finden Sie ihren Ausgleich, um wieder Kraft und Energie aufzutanken?

Alexander Heller: Klar, lasse ich einen Teil des Erlebten auch emotional an mich heran, aber ich kann ganz gut die Waage finden. Für Hobbys bleibt nicht viel Zeit. Abschalten kann ich, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Das geht gar nicht anders. Ganz gut hilft mir auch ein Kurzurlaub. Ich habe mir vorgenommen, einmal im Monat ein verlängertes Wochenende wegzufahren. Das lädt die Batterien wieder auf. Demnächst gehts nach Amsterdam.