Alfred Masal im Gespräch: Die Kunst findet immer ihren Weg

BVZ:Der Sommer war lang, wie hat der OHO-Boss den Sommer verbracht.

Alfred Masal: Die letzten Wochen und Monate waren ja nicht gerade einfach? Ich hatte ja zwei Achillessehnenrisse, das war jetzt ein Jahr lang ein bisschen ein Gehumpel, aber jetzt geht alles wieder, im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist alles gut, ich war schon wieder auf einem Berg.

Herbstbeginn heißt für das Offene Haus Oberwart ja immer auch Start in die neue Saison. Das Programm ist fertig, ich bin schon am Frühjahr 2024 dran. Aber der Herbst wird echt spannend, weil wir auch eine große Opernproduktion mit der Theaterinitiative machen. Das ist ein Stück von Katharina Tiwald und das bedeutet richtig viel Arbeit. Katharina hat da bei einem Wettbewerb mitgemacht und den 1. Platz nur ganz knapp verpasst. Das Klagenfurter Ensemble hat sie gebeten, dieses Stück dafür zu schreiben und die waren so begeistert, dass sie dann eben kooperieren wollten. Ich habe ja das Skript gelesen und war eigentlich der Meinung, dass das eine Oper, oder ein Chorstück ist. Und so war es dann auch. Das Stück heißt „Daphnes Garten“ und es geht um die Journalistin Daphne Caruana Galizia, die ja in Malta umgebracht wurde. Es geht um Pressefreiheit, das ist also eine sehr aktuelle Geschicht. Bei der Premiere wird auch jemand von ihrer Familie dabei sein, die waren total überrascht, dass es da diese Ambitionen gibt. Peter Wagner ist da sofort mit auf gesprungen und hat sich um einen Komponisten gekümmert, der kommt aus New York. Ja, das ist ein richtig spannendes großes Ding. „Aus Belarus ins Exil - Schreiben um sich zu erinnern“. Das ist e ine Lesung und Diskussion mit Sasha Filipenko und Katharina Tiwald am 1. Oktober und ist auch ein Highlight. Oder die Konzertreihe zu 30 Jahre KIBu in Kooperation mit dem OHO. KIBu feiert heuer sein 30- jähriges Jubiläum und widmet zum Beispiel ein Konzert dem 100. Geburtstag von Georg Arányi-Aschner. Mit dessen Werken, aber auch mit Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Zebinger, Gerhard Präsent, oder Igmar Jenner. Da steht im Herbst noch so viel mehr auf dem Programm. Die Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.oho.at .

Das neue Programm ist also fertig und zu den analogen Herausforderungen gesellen sich die digitalen. Wie groß ist denn diese Aufgabe? Das ist relativ einfach zu beantworten. Digitale Dinge werden teilweise verwendet, um analoge zu machen und analoge Dinge werden immer verwendet, wenn man Digitales machen will. Das Digitale wäre ja ohne das Analoge, also ohne uns Menschen, die das programmieren und die damit arbeiten, nicht möglich. Und dieser Punkt ist dabei ganz entscheidend und deshalb müssen wir auch überlegt und vorsichtig damit umgehen. Darum habe ich letztes Jahr auch diese Ausstellungen digitaler Kunst gemacht habe. Das wollte ich damit vermitteln.

Das Offene Haus Oberwart kennt man als Haus, in dem ein kritischer Geist zu Hause ist. Hat sich diese Sichtweise im Laufe der Jahre verändert? Also das glaube ich nicht, dass sich das verändert hat. Wir sind sogar eine sehr kritische Stimme, auch innerhalb des Landes. Unsere Grundidee ist es ja, lokale Themen zu betrachten und auf eine globale Ebene zu projizieren. Es geht ja nicht um Proteste, sondern um künstlerisch damit zu arbeiten. Probleme aus der Sicht eines Künstlers zu beleuchten, weil Künstler ja sehr kreativ und frei sind. Das ist das Thema. Es geht darum, Räume zu öffnen. Kunst ist ein großer Augenöffner, der uns Möglichkeiten zeigt, auf die wir so gar nicht kommen würden. Das liebe ich an der Kunst und darum liebe ich auch diese Arbeit, weil es den Leuten den Kopf öffnet. Es ist doch spannend zu sehen, was Menschen so bringen.

Gesellschaftspolitische Themen sind nach wie vor Auftrag. Macht dieses ständige Wachsein nicht müde, oder gar mürbe? Die ganze Administration macht mürber als dieses Wachsein, denn wach bin ich sowieso. Ich bin an der Welt interessiert und ich glaube, das Publikum das zu uns kommt, ist ebenfalls an der Welt interessiert. Ich glaube sogar, dass wir ein gewisses Tor zur Welt sind. Für mich stellen sich die Fragen ja auch persönlich, durchaus mit philosophischem Background. Mich interessiert, was die Wissenschaft zu den spannenden Fragen sagt. Mich interessiert aber auch, was die Künstler dazu sagen und was denen dazu einfällt.

Das riecht ja förmlich nach Livestreams. Welche Rolle spielen denn Livestreams. Wird da ein neuer Schwerpunkt gesetzt? Die Pandemie hat uns da ja mit der Nase drauf gedrückt. Ich habe mir gerade Besucherzahlen angesehen und wir haben 2022 durch Streams 4.000 Besucher gehabt. Das ist eine ordentliche Menge, die wir sonst nicht gehabt hätten. Damit rechnet man gar nicht. Eine Diskussion über künstliche Intelligenz habe ich jetzt erst gestreamt und da haben wir schon 500 Klicks drauf. Das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit mehr Menschen zu erreichen. Das andere Problem ist aber, dass die Leute nun eher zu Hause sitzen und sich an diese digitalen Medien schon so gewöhnt haben, dass es schwierig ist, sie ins Haus zu bekommen. Unsere Besucherzahlen sind ja nicht schlecht, aber manchmal merkt man richtig, dass wir es nicht geschafft haben, sie vom Bildschirm, oder vom Handy zu locken. Natürlich sind wir Menschen kommunikative Wesen. Wir haben unsere Familiengeschichten, die wir zu erledigen haben. Und da bleibt dann oft keine Zeit mehr für anderes. Vielleicht täusche ich mich ja, aber ich sehe das schon auch in vielen Bereichen.

Wie ist denn das mit ihrer Personen. Es gibt Gerüchte, dass sie sich langsam zurück ziehen möchten. Ist das ein ganz stiller Rückzug, wird es überhaupt einen geben? Es ist ja so, dass ich im April 2024 die Geschäftsführung des Offenen Hauses 20 Jahre habe. Das ist schon eine lange Zeit und irgendwann ist es schon wichtig, dass hier auch andere Menschen, dass Jüngere zum Zug kommen. Irgendwann muss auch ein neuer Wind rein kommen. Ich gehe dem Haus ja sowieso nicht verloren. Ich bin ja froh, wenn ich Dinge machen kann und ich kann mir auch vorstellen, Projekte zu machen. Dass ich so einfach aufhöre, das wird nicht passieren und es gibt da ja auch noch die Theaterinitiative, die ich aufgebaut habe und die jetzt einen ganz neuen Drive bekommt. Dort werde ich auf jeden Fall dabei bleiben und die noch weiter mit ausbauen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, mich kreativ zu betätigen, ich war ja nicht nur Administrator hier im Haus, ich habe ja auch Programm gemacht und ich mache ja auch noch die Lichtdesigns bei verschiedensten Veranstaltungen. Für mich persönlich ist das schon ein sehr wichtiger Bereich. Das mache ich irrsinnig gerne und das werde ich auch weiter machen.

Kann man da etwas konkreter werden? Gibt es schon potentielle Nachfolger. ist da schon jemand in Sicht?Der Plan ist, die Geschäftsführung auf mindestens zwei Personen aufzuteilen. Am 26. September kommt jemand und diese Person ist eine Ungarin, die in der UNESCO gearbeitet hat. Sie ist sehr kunstaffin. Das war ein ganz komischer Zufall, dass sich die hier überhaupt bewarb. Ich möchte da jetzt auch keinen Namen nenne, aber diese Person ist natürlich in ganz enger Auswahl. Ich werde natürlich jeden der da kommt unterstützen. Das ist mir schon wichtig zu betonen. Wir sind auf jeden Fall dran. Sonst gehe ich in Pension und was ist dann? Das wird so nicht passieren, das wird eine geordnete, professionelle Übergabe mit meiner vollsten Unterstützung Alles andere ist für mich undenkbar. Ich gebe meine Erfahrungen natürlich sehr gerne weiter.