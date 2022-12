Bischof Zsifkovics: „Es liegt auch eine Chance in der Krise“

Nach der Pandemie und angesichts des Ukraine-Krieges und der Teuerungen hoffen die Menschen nächstes Jahr auf normale Zeiten. Dürfen wir darauf hoffen? Auf welche Prüfung stellt Gott die Menschen?

Ägidius Zsifkovics: Diese Krisen lassen den Menschen manchmal die Hoffnung verlieren. Ich glaube aber, es ist gut, wenn wir Weihnachten jetzt als Fest des Lichtes und der Zuversicht feiern. Es war im Lauf der Jahrhunderte immer so, dass es Höhen und Tiefen, eine gewisse Finsternis gegeben hat. Aber es ist dann immer wieder auch zu neuem Licht gekommen. Vielleicht prüft uns der liebe Gott insofern, dass wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen. Es ist eine große Herausforderung, aber da ist auch eine große Chance in der Krise.

Als Gast beim Martinsfest hat der Kardinal von Luxemburg sinngemäß gesagt, vor der Krise hätten die Menschen gespendet, ohne dass es wirklich wehgetan hat. Kommen Zeiten auf uns zu, wo der Zusammenhalt ein wenig „wehtut“?

Zsifkovics: Das kann man so sagen und das ist nicht negativ zu verstehen. Denn wenn wir geben, dann geben wir hier bei uns aus einem gewissen Überfluss heraus. Wenn wir über Armut reden, müssen wir Armut zuerst definieren. In anderen Ländern bedeutet es etwas ganz anderes. Trotzdem sind viele Menschen von diesen Krisen betroffen. Diese Situation lehrt uns, wieder bewusst zu geben; vielleicht auch etwas, das wir wirklich im Alltag spüren, das sozusagen „wehtut“. Wir dürfen nicht vergessen, dass es uns zu großen Teilen wirklich gut geht und daran sollten wir andere teilhaben lassen.

Ihr heuriger Besuch bei Papst Franziskus war bestimmt einer der Höhepunkte 2022. Was schätzen Sie besonders am Heiligen Vater?

Zsifkovics: Ich habe schon den dritten Besuch absolviert und jeder ist für sich ein Höhepunkt im Leben eines Bischofs. Was mich an Papst Franziskus immer fasziniert, ist die Offenheit und der direkte Zugang. Man kann alles artikulieren – die Freude, aber genauso die Sorgen und Nöte. Das habe ich wieder erleben dürfen.

Der synodale Weg mit Fragebögen und neuen Herangehensweisen wurde ja vor zwei Jahren eingeleitet. Wie sind Sie mit dem bisherigen Verlauf zufrieden und welche Beiträge leistet die Diözese Eisenstadt?

Zsifkovics: Den Impuls, den uns Papst Franziskus gegeben hat, haben wir aufgenommen und versuchen ihn auf diözesaner Ebene umzusetzen. Die Gläubigen wurden dazu befragt, die Ergebnisse in Schwerpunktthemen aufgeteilt und Arbeitsgruppen eingesetzt. Vor allem der neue diözesane Pastoralrat wird sich mit dieser Agenda befassen, um an dem, was seitens der Menschen hereingekommen ist, weiterzuarbeiten. In Rom konnte ich nicht nur unsere Themen weitergeben, ich durfte dem Papst auch die Anliegen junger Menschen in Buchform übergeben.

Wie ist dieses Buch entstanden und was ist darin zu lesen?

Zsifkovics: Mehr als 1.000 Kinder und Jugendliche haben sich in den Schulen daran beteiligt und ihre Wünsche und Anmerkungen ungeschminkt ausgedrückt. Unter anderem, wenn es Kindern während der Predigt vielleicht langweilig wird oder Jugendliche ihre Meinung dazu sagen wollen, wie Kirche heute zu bestimmten Positionen steht, etwa in Fragen des Zölibats, der Gleichgeschlechtlichkeit oder Seelsorgerinnen. Das wurde ganz offen angesprochen und ist aus meiner Sicht wichtig, weil die Jugend nicht nur die Zukunft unserer Gesellschaft ist, sondern auch die unserer Kirche. Deshalb will ich den beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen besonders danken.

Die Teuerungen betreffen auch die Diözese. Wird es in den Kirchen in diesem Winter kälter?

Zsifkovics: Wir müssen auch als Diözese schauen, wo wir einsparen können, wie wir uns auf Wesentliches beschränken und Unwesentliches vielleicht zurücklassen können, um gut durch die Krise zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt, dass die Kirchen, die ohnehin schwer zu beheizen sind, noch kälter werden. Es geht um die Grundatmosphäre, in der man sich wohlfühlen soll.

Was kann man machen, wenn sich Einzelne in der Krise den Kirchenbeitrag nicht mehr leisten können?

Zsifkovics: Es gibt immer wieder Menschen, die sozusagen den Weg mit der Kirche aufkündigen oder sich den Beitrag aus finanziellen Gründen nicht mehr leisten können oder wollen. In Härtefällen ist die Kirche immer gesprächsbereit und sucht gemeinsam Lösungen. Es gibt Fälle, in denen der Kirchenbeitrag nicht eingefordert wird, wenn es die Umstände nicht möglich machen, vor allem bei Alleinerziehenden oder älteren Menschen.

Zusätzlich ist das Burgenland von der illegalen Migration betroffen. Sie haben zuletzt die Unterbringung in Zelten kritisiert. Verstehen Sie auch die Sorgen der Menschen, wenn man vielleicht sogar eine „Unterwanderung“ befürchtet?

Zsifkovics: Die Migration ist seit 2015 eine brandaktuelle Frage, wo es zu einer Durchwanderung oder fast auch Einwanderung aus dem östlichen Teil gekommen ist. Inzwischen haben wir einen verstärkten Druck durch den Krieg in der Ukraine, da gibt es aber viel Verständnis. Der Unterschied ist der, dass 2015 viele junge Menschen und vor allem Männer gekommen sind, die hierbleiben wollten oder nach Deutschland gewandert sind, während aus der Ukraine viele Frauen mit Kindern kommen, die möglichst rasch wieder zurück wollen. Grundsätzlich kann ich als Hirte und Bürger die Angst der Menschen verstehen, wenn man von Auswärts überlaufen wird. Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Zustrom an Migration auf europäischer Ebene geregelt wird. Wenn wir das als Einzelstaaten machen, wird es für alle schwierig, weil es keiner alleine stemmen kann.

Was fordern Sie in dem Zusammenhang aus Sicht der Kirche?

Zsifkovics: Was ich seitens der Kirche einmahnen muss, ist ein würdiger Umgang mit Menschen, die auf der Flucht sind. Es gibt viele, die verfolgt werden, und das muss unterschieden werden von den Arbeitsmigranten, die nach mehr Wohlstand suchen. Meine Bitte an die Politik ist die, dass wir nicht das Augenmaß verlieren. Zelte sind in Österreich nicht angebracht, wir haben so viele Immobilien, die leerstehen, aber da braucht es einen runden Tisch, wo sich die Politik mit der Caritas, der Diakonie und allen Playern zusammensetzt, um einen ordentlichen Schulterschluss zu machen.

Im Untersuchungsausschuss hat die Politik zuletzt über die Grußformel „Grüß Gott“ diskutiert. Wie sehen Sie das?

Zsifkovics: Ich will keine Ideologie daraus machen. Es ist ein ganz normaler Umstand, dass die Mehrheit der Menschen im Burgenland, wie ich glaube, in diesem Geist aufgewachsen und erzogen wurde. Und „Grüß Gott“ schließt ja niemanden aus, es schließt Gott sogar ein. Also was gibt es Schöneres?

Und auch das Kreuz im Klassenzimmer ist kein Thema …

Zsifkovics: Das hat auch Landeshauptmann Doskozil so festgehalten – dass es da keine Diskussion gibt, solange er im Amt ist. Das ist eine klare Sache und gehört zu unserer Kultur.

Wie ist der Entwicklungsstand bei der Zusammenfassung von Pfarren in Seelsorgeräume?

Zsifkovics: Beim Projekt Seelsorgeräume geht es in aller Kürze darum, dass aus den 171 Pfarren 41 Seelsorgeräume gemacht werden sollen. In vielen Bereichen ist das schon auf dem Weg. Man muss sich an Neues gewöhnen und wir versuchen hier nichts künstlich aufzudrücken. Wo aus einer Mutterpfarre mehrere Filialgemeinden geworden sind, soll es die Möglichkeit geben, diese wieder zusammenzuführen und auch angesichts des Priestermangels zu schauen, was ein pastorales Team bewältigen kann. Ich möchte keine Pfarre auflösen. Wenn eine von sich aus sagt, sie will sich einer größeren anschließen, dann kann man das machen. Bis 2025 soll das Projekt nach zehnjähriger Frist ganz auf dem Weg sein.

Heuer gab es den Abschluss des Projektes „Dach für Kroatien“. Wie haben Sie die Übergabe der Häuser erlebt?

Zsifkovics: Wir haben das Projekt gleich nach dem Erdbeben in Zagreb und der Region gestartet, weil wir gewusst haben, dass es neben Hilfsgütern eine längerfristige Hilfe braucht, um für Familien ein Heim zu schaffen. Es gab den Plan, 20 Holzhäuser zu errichten, dann ist es aber zu den Teuerungen gekommen. Wir haben jetzt acht Häuser errichtet und vor Kurzem übergeben. Diese Familien haben damit eine Perspektive bekommen und da hat es vor Weihnachten viele Freudentränen gegeben. Ebenso konnten wir heuer übrigens auch mithelfen, die deutsche katholische Gemeinde in Athen zu erhalten.

Welche Weihnachtsbotschaft wollen Sie den Menschen im Burgenland noch mitgeben?

Zsifkovics: Meine Weihnachtsbotschaft in diesen herausfordernden Zeiten ist, dass wir nicht mutlos, frustriert oder resigniert werden, sondern dass wir versuchen, uns in die Situation des Stalls von Bethlehem hineinzuversetzen. Das war kein modernes Penthouse, da hat man auch den Wind aus allen Richtungen gespürt – aber das Wesentliche waren die Liebe, das Licht und die Wärme, die von dieser Geburt Christi ausgegangen sind. Und dieses Kind von Betlehem möge auch jedem und jeder von uns, egal in welcher Situation – ob es die eines Penthouses oder die eines Stalles ist – helfen. Damit wir wissen, da ist jemand, der uns in diesen Zeiten Liebe, Mut und Hoffnung zuspricht und uns die Geborgenheit gibt auf unserer Pilgerreise zum Himmel.