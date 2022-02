Andreas Liegenfeld & Herbert Oschep: Beim Wein lebt Große Koalition

Ist das Motto „Bordeaux war gestern, Burgenland ist heute“ nicht eine Spur überheblich, wenn man die Geschichte und die weltweiten Erfolge von Bordeaux betrachtet?

Oschep: Ganz im Gegenteil. Es ist ein ganz bewusst gewähltes Motto, weil wir so viele gute Winzer mit so viel Leidenschaft und so viel Potenzial haben, aber bisher viele sich nicht getraut haben, in den internationalen Wettbewerb einzusteigen. Und wir sind der Meinung, dass wir im Burgenland das beste Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit haben. Den besten Ruf hat zwar das Bordeaux, aber wir sind angetreten, um uns mit den Besten zu messen.

Liegenfeld: Beim Motto war ich zunächst auch ein wenig irritiert über die Wortwahl, da wir Winzer im Burgenland doch stets Bescheidenheit an den Tag legen. Aber mit Herbert Oschep haben wir jemand von „außen“, der eine sehr belebende Sichtweise mitbringt. Mit dem durchaus provokanten Spruch wollen wir natürlich das Selbstbewusstsein stärken.

Wie hoch ist das Potenzial im Weintourismus?

Oschep: Zunächst hat man durch die Maßnahmen im Vorjahr schon gesehen, dass bereits 20 Prozent nur wegen des Weines ins Burgenland kommen. Davor waren es nur sechs Prozent. Mittelfristig soll die Zahl der Nächtigungen von derzeit rund drei Millionen in Kombination mit Rad, Kulinarik und Natur auf insgesamt vier Millionen steigen.

Das Projekt Weintourismus ist im Juni 2021 gestartet, wie bewertet ihr die Startphase?

Oschep: Die Ausgangslage war relativ bald klar. Wir haben immer gewusst, die Qualität der burgenländischen Weine ist top. Was die touristische Seite anbelangt, gibt es vor allem in den Zeiten Montag bis Mittwoch einen Aufholbedarf. In dieser Zeit gibt es kaum Veranstaltungen für Touristen und nur wenige offene Buschenschänken und Heurige. Hier wollen wir mit unseren „House of Wines“ ansetzen und Angebote für Wein und Kulinarik schaffen. Zudem gab es im Vorjahr die Hof-Feste und zusätzlich soll es seitens des Landes Förderungen geben, wenn sich kleinere Winzer etwa einen Präsentationsraum einrichten wollen. Was mir aber besonders aufgefallen ist: Im Burgenland ziehen die Winzer an einem Strang und halten zusammen. Das hat man auch bei unserer Weinversteigerung für Licht ins Dunkel gesehen, wo namhafte Winzer ihre besten Weine zur Verfügung gestellt haben und wir 15.000 Euro spenden konnten.

Liegenfeld: Wir wollen natürlich vor allem für die vielen kleineren Betriebe etwas machen, denn die großen brauchen uns nicht wirklich. Da sind wir froh, wenn wir sie als Lokomotive für unseren Wein-Zug nützen dürfen. In unseren vielen Gesprächen haben wir herausgefunden, dass der Weintourismus vor allem eine Nische für kleinere Winzer ist. Ab-Hof-Verkauf und der direkte Kontakt zu den Kunden – das alles macht die Dynamik der burgenländischen Weinwirtschaft aus. Durch den Weintourismus soll nachhaltige Wertschöpfung entstehen und der Wein außerhalb des Landes wertiger gemacht werden. Denn wenn jemand vor Ort Wein trinkt, hat er eine viel stärkere emotionale Bindung zum Produkt. Ein wichtiger Punkt ist auch die Mobilität in den Regionen, damit die Gäste sicher von einem Winzer zum anderen und ins Hotel kommen.

Was wird es in den „House of Wines“ im Burgenland geben?

Oschep: Wir werden mit Gols, Donnerskirchen, Deutschkreutz und Deutsch Schützen vier Standorte mit ihren regionalen Besonderheiten schaffen. Wir wollen keine verstaubten Museen machen, sondern zum einen eine Weinerlebniswelt schaffen und zum anderen dort auch Kulinarik in der Art eines modernen Wirtshauses anbieten, wo wir die Gäste touristisch verwöhnen können.

Liegenfeld: Hier wollen wir niederschwelliges Wein-Entertainment bieten. Ich möchte es an zwei Beispielen verdeutlichen: Essen und Wein ist immer ein Thema und da ist angedacht, kleine Boxen zu servieren, wo der Gast verschiedene Speisen und den dazu passenden Wein verkosten kann, damit er ein Gespür bekommt, welcher Wein zu welchem Essen passt. Oder etwa die Möglichkeit, sich seine eigene Lieblings-Cuvée aus verschiedenen Weinsorten vor Ort zu kreieren und sich diesen dann professionell in einer Flasche samt Etikette zum Mitnehmen abfüllen lassen kann. So kann man sich niederschwellig mit Wein befassen und dabei auch den Spaßfaktor samt Geselligkeit genießen.

Was darf man sich 2022 weintouristisch erwarten?

Oschep: Heuer soll die Idee des Weintourismus manifestiert werden, indem mit Anfang März ein Geschäftsführer samt Assistentin ihre Arbeit aufnehmen werden. Nach und nach sollen dann die „House of Wines“ eröffnet und belebt werden. Ganz wichtig werden auch die vielen verschiedenen Rot- und Weißweinfestivals im ganzen Land sein. Ebenso werden wir anstatt der Goldenen Traube im Casino Baden im Herbst die rot-goldene Traube im Burgenland veranstalten.

Liegenfeld: Wichtig ist, dass wir ganzjährige Maßnahmen setzen, denn Events wie etwa das Martiniloben sind sowieso schon seit Jahren erfolgreich.

Inwieweit spielt die Politik bei den Plänen eine Rolle?

Oschep: Aufgrund der absoluten SPÖ-Mehrheit ist vieles einfacher, aber das alleine ist es nicht. Die Idee des Weintourismus ist ja nicht neu und das hätten wir vor 20 Jahren auch schon machen können. Aber wir haben hier dank Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der als einziger Landeshauptmann auch für den Wein zuständig ist, Rahmenbedingungen erarbeitet und man lässt uns arbeiten. Daher wird auch parteipolitisch nirgends dazwischen gefunkt, nur weil irgendjemand eifersüchtig ist.

Liegenfeld: Gewisse Dinge waren in der Vergangenheit aufgrund unterschiedlicher Interessen nicht umsetzbar. Die Voraussetzungen jetzt sind nahezu perfekt. Wir kreieren hier etwas völlig Neues und da brauchen wir, und vor allem auch die neue Geschäftsführung, auch einen guten Rückhalt und den gibt es seitens des Landes und des Landeshauptmannes.

Als rot-schwarzes Wein-Duo tourt ihr durch das Land. Wie funktioniert die Zusammenarbeit trotz parteipolitischer Unterschiede? Einige Parteifreunde sind über diese traute Zweisamkeit nicht erfreut …

Liegenfeld: Also dazu muss ich klipp und klar sagen, dass ich verrückt und nicht der richtige Mann für die Weinwirtschaft im Burgenland wäre, wenn ich nicht die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Regierungsmitglied, sprich dem Landeshauptmann, suchen würde. Generell bin ich auch bekannt dafür, dass ich für konstruktive Zusammenarbeit bin. Auch wenn ich mir die Rahmenbedingungen nicht ausgesucht habe, aber es gibt halt diese absolute Mehrheit der SPÖ. Die Zusammenarbeit mit dem Landeshauptmann ist ausgezeichnet und das schätze ich sehr und gehört für die Weinwirtschaft optimal genutzt. Das sehe ich pragmatisch. Aber ich bin und bleibe ÖVP-Bauernbündler und habe auch noch keine großen negativen Zurufe aus der Partei gehört.

Man hat beinahe den Eindruck, die SPÖ wünsche sich einen Andreas Liegenfeld als ÖVP-Obmann für eine künftige Koalition?

Oschep: Wenn ich es mir wünschen dürfte, auf jeden Fall, aber das muss sich die ÖVP natürlich selbst ausmachen. Für mich zählt die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen. Vermutlich wird es in der ÖVP nicht jedem gefallen, genauso wie sich in der SPÖ vielleicht nicht alle drüber freuen. Das Wichtigste ist, dass wir das Beste für den Weintourismus im Burgenland machen.

Liegenfeld: In diesen eineinhalb Jahren der engeren Zusammenarbeit ist auch eine Freundschaft entstanden. Und Herbert Oschep hat mit dieser Initiative für den burgenländischen Wein auch über seine Position als Büroleiter hinaus Bekanntheit bekommen und bewiesen, dass er auch regierungsfähig ist.

Wie sieht ein Tag eines typischen Weintouristen künftig im Burgenland aus?

Liegenfeld: Trinken, trinken, trinken (lacht). Spaß beiseite, wir haben viel zu bieten, aber immer wieder hören wir von den Touristen, dass sie sehr gerne zum Radfahren, gut Essen und zum Weintrinken ins Burgenland kommen. Außerdem werden Events besucht und ganz stark im Norden ist Einkaufen in Parndorf gefragt.

Oschep: Vor allem das Radfahren wird künftig ein noch wichtigerer Faktor. Landesrat Heinrich Dorner hat erst kürzlich den Ausbau des Radwegenetzes präsentiert, in das rund 25 Millionen Euro investiert werden. Hier können wir viele Synergien für den Weintourismus nützen.

Wie sollte ein durchschnittlicher burgenländischer Weinhaushalt ausgestattet sein?

Liegenfeld: Mindestens 100 Flaschen Weiß- und 100 Flaschen Rotwein. Zudem sollte man jedem Kind für später einmal einen Geburtsjahrgang auf die Seite legen. Auch sollte man für besondere Anlässe immer wieder auch hochwertigere Weine sammeln. Wichtig ist auch ein Internetzugang, damit man jederzeit bei den burgenländischen Winzern nachbestellen kann (lacht).