Cybercrime als große Herausforderung

Jahrgang 1966, wohnhaft in Mattersburg,

Dienstantritt beim Land Burgenland, Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung im Jahre 1992

Ab 1994 bei der BH Eisenstadt-Umgebung Leiter der Abteilung Sicherheitswesen

Ab Dezember 1997

Sicherheitsbeauftragter des Landes Burgenland.

September 1999:

Bezirkshauptmann-Stellvertreter bei der BH Neusiedl am See

Ab Jänner 2000 Bezirkshauptmann von Neusiedl am See und Sicherheitssprecher der Bgld. Bezirkshauptleute

Seit 1. September 2016

Landespolizeidirektor der Landespolizeidirektion Burgenland