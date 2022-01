Johann Luif: „Die Amerikaner schießen nicht oft daneben“

BVZ: Die Welt war noch eine völlig andere, als Sie 1988 bis 1991 im Generalstabskurs waren. Was waren damals die militärischen Herausforderungen?

Johann Luif: Wir haben genau gewusst, wer der „Feind“ ist, die Warschauer-Pakt-Truppen sind immerhin direkt an unserer Grenze gestanden. Die Rote Armee hatte vier Divisionen in Ungarn, die habe ich sogar einmal in Steinamanger besucht. Da steht man dann vor dieser riesigen Zahl an Panzern und denkt sich: „Aha, das sind die jetzt also.“

Wie hätte sich Österreich im Falle eines Einmarsches damals verteidigt?

Luif: Dazu muss man das Ziel des Einmarsches kennen. Dieses wäre gewesen, innerhalb von einer Woche Süddeutschland zu erreichen – und zwar mit einer Truppenstärke, mit der Süddeutschland einnehmbar gewesen wäre.

Unser Konzept war die Raumverteidigung. Wir haben für jeden Abschnitt Österreichs definiert, wie viele Warschauer-Pakt-Truppen wir hätten gefechtsunfähig machen müssen, damit diese Deutschland nicht in der nötigen Truppenstärke erreichen. Wir mussten also den Sowjets vermitteln, dass wir dazu fähig sind, damit wir als strategisches Ziel unattraktiv werden. Das haben wir gemacht, indem wir Kasernen, Lager und Stellungen auf ganz Österreich verteilt haben. Daher gibt es im Raum Eisenstadt auch noch so viele Bunker.

Und die Amerikaner?

Luif: Unsere Möglichkeit, die sowjetische Truppenstärke entscheidend zu dezimieren, mussten wir nicht nur für die Sowjets, sondern auch die NATO glaubhaft sein. Die hatten nämlich auch einen Notfallplan, mittlerweile sind die Akten dazu im Internet frei einsichtig: Hätten wir bei einem Einmarsch dem Warschauer Pakt nicht genug Schaden zugefügt, hätte die NATO spätestens in Linz eine Atombombe auf die Rote Armee geworfen.

Dieses Bedrohungsszenario hat sich nach 1991 gänzlich verändert. Was sind heute die Hauptaufgaben der militärischen Landesverteidigung?

Luif: Mit der Auflösung des Warschauer Pakts musste das Bundesheer eine „Friedensdividende“ zahlen, also einsparen. Der militärische Feind liegt jetzt nicht mehr klar sichtbar an der Grenze. Die Auswirkungen von Ressourcenmangel, gescheiterter Staaten, der Klimakrise und systemischer Terrorismus sind die neuen Bedrohungen.

Was verwirrte Einzeltäter anrichten können, haben wir beim Attentat in Wien 2020, aber auch beim Amoklauf eines Jägers am Annaberg 2013 gesehen. Und das waren nur Einzelpersonen. Eine organisierte Zelle kann da wesentlich größeren Schaden anrichten. Die Polizei hat recht rasch gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten zur Assistenz angefordert. Die hat das Bundesheer – und bewaffneten Kampf im urbanen Gebiet können wir auch.

Dazu kommen wahrscheinlich auch noch die neuen technischen Bedrohungen …

Luif: Diese treffen nicht nur ein Land alleine. Cyber Warfare wird das ganz große Zukunftsthema. Auch wenn der Gefahr eines Blackouts, etwa durch einen Hacker-Angriff, endlich offensiver vorgebeugt wird – wenn einmal eine Woche lang der Strom wegbleibt, wird es ernst. Das stellt auch das Bundesheer vor neue Herausforderungen. Es sind nun weniger Panzer und mehr Soft-Skills gegen neue Bedrohungen notwendig.

Muss die EU mehr zusammenarbeiten und sich unabhängiger von den USA machen?

Luif: Unbedingt. So viele Technologien, auf die wir im Alltag vertrauen, sind amerikanische Militärtechnologien. Wenn das Pentagon Europa das GPS abdreht, funktioniert viel Alltagstechnologie nicht mehr. Und das ist dann noch das kleinere Problem. Man muss sich als kleines Land auch überlegen, was Cyber-Krieger von uns wollen. Von uns alleine wahrscheinlich wenig, aber wenn diese Europa attackieren, dann trifft es uns auch.

Sie haben die US-Army bei Ihren Einsätzen im Kosovo 2000 und 2011 kennengelernt. Sind die wirklich so, wie in Hollywood-Filmen dargestellt?

Luif: Ja. Ziemlich genau so.

Erzählen Sie uns von Ihrem Einsatz im Kosovo, Sie waren 2011 ja sogar stellvertretender Kommandant der KFOR-Truppen.

Luif: Der Kommandant war deutscher General, ich sein Stellvertreter und der Chef des Stabes ein US-General. Die Truppen kamen aus 28 Staaten. Dies zeigt, wie wichtig eine einheitliche militärische Sprache und Ausrüstung ist. Wenn während Feindbeschuss der Kommandant gewechselt werden sollte, muss jeder Soldat wissen, was zu tun ist.

Wie war die Situation damals im Kosovo?

Luif: Als wir im 2000 in den Kosovo gekommen sind, hat reine Anarchie geherrscht. Es gab keine staatlichen Strukturen, sondern Familienclans, und die Clanführer haben alles unter sich ausgemacht. Die UN beschloss, Gemeinderatswahlen abzuhalten. Zu früh, denn so funktionierte diese Region nicht.

Die letzten zehn Jahre im alten Jugoslawien gab es ein Berufs- und Schulverbot für die albanische Volksgruppe im damals noch serbischen Kosovo. Nachdem sich die Serben zurückziehen mussten, herrschte Anarchie in einem Land ohne Polizisten, Richter, Lehrer und mit vielen Analphabeten. Diese Rolle übernahmen dann oft unsere KFOR-Einheiten in Personalunion.

Zehn Jahre später waren die Clan-Führer dann Präsident oder Premier geworden, die zunehmend versuchten, staatliche Kontrolle über ganz Kosovo zu erlangen. Auch über die vier zu 100 Prozent serbischen Bezirke ganz im Norden, die bis dahin in einer Art serbischen Parallelwelt gelebt hatten. Hier kam es dann 2011 auch zu den Gefechten.

Wie kann man sich die Kampfhandlungen vorstellen? Sie haben es ja nicht mit einer regulären Armee zu tun gehabt.

Luif: Die Serben haben immer wieder versucht, Straßensperren zu errichten, um keine albanische Polizei und Zollorgane durchzulassen und so eine De-Facto-Grenze zu errichten. Diese Straßensperren mussten wir räumen, wobei wir auch beschossen wurden. Einmal gab es sogar einen Granatenangriff, bei dem elf österreichische Soldaten verletzt wurden. Wenn man angegriffen wird, schießt man auch zurück.

Vor allem die Amerikaner waren da nicht zimperlich, die schießen nicht oft daneben. Wir hatten keine Toten zu beklagen, die Serben leider schon. Die Gefechte gingen von September 2011 bis Sommer 2012. Gerade in der Zeit kam uns übrigens auch der damalige Verteidigungsminister Norbert Darabos besuchen. Bei einem gemeinsamen Aufklärungsflug im Helikopter wurden wir auch gleich beschossen.

Wie hat Darabos das aufgenommen? Oft wird ihm das ja nicht passiert sein.

Luif (lacht): Der ist eigentlich ganz cool geblieben.

War das die gefährlichste Situation bei Ihrem Auslandseinsatz?

Luif: Die gefährlichste Situation war 2015 anlässlich des Gedenktages der Kriegsverbrechen von Srebrenica. Die Organisatoren hatten den Fehler gemacht, den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić an den trauernden Bosniern vorbeizuführen. Wenn 30.000 Menschen beginnen, Steine und Flaschen zu werfen, kann es schnell ganz gefährlich werden.

Ihre Karriere ging dann doch deutlich ruhiger weiter, als Sie Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil als Sektionschef ins Verteidigungsministerium holte. Wie ist es dazu gekommen?

Luif: Ich war im Feber 2016 EUFOR-Kommandant in Bosnien, als Bundesminister Doskozil mich anrief. Er sagte, er wolle mich möglichst rasch ins Ministerium holen. Er kam dann tatsächlich zu meiner Kommandoübergabe nach Sarajevo und wir sind gleich danach mit einer Hercules nach Wien geflogen.

Wie blicken Sie auf Ihre Zeit im Ministerium zurück?

Luif: Doskozil hat ja 1,3 Milliarden Sonderfinanzierung für das Heer aufgestellt, die Stimmung war sehr gut. Nach einem Jahr war er aber wieder weg, sein Nachfolger nach dem Ibiza-Skandal aber auch. Dass meine Amtszeit als Verteidigungsminister nicht lange dauern wird, war von Anfang an klar und wurde so auch kommuniziert. Aber immerhin: Unter der Experten-Regierung hatten wir die Möglichkeit, ohne politische Weisungen eine Inventur vorzunehmen. So kamen wir auch auf die 16 Milliarden Euro, die das Bundesheer in den nächsten Jahrzehnt brauchen würde, um seinen Fortbestand sichern zu können.

Was ist neben dem Finanziellen die größte interne Herausforderung für das Bundesheer?

Luif: Es fehlt die Definition der langfristigen sicherheitspolitischen Interessen der Republik. Ist das strategische Interesse der Republik im Ausland? Oder zuhause beim Katastropheneinsatz, Assistenzeinsatz oder Corona-Einsatz? Müssen das Soldaten machen, die ja noch dazu für den Bund nicht gerade billig sind? Dazu kommt ein Reizthema: Sollen wir unseren Luftraum überwachen? Wenn ja, dann kostet das auch etwas. Als neutraler Staat sind wir dazu verpflichtet und können das nicht von einem Bündnispartner machen lassen.

Und Ihre persönliche Zukunft? Vermissen Sie in der Pension das Soldatenleben?

Luif: Ich war gerne Soldat. Draußen sein, Übungen machen, auf der ganzen Welt herumkommen – das war mein Leben. Aber es war ein Leben, das nicht viel Zeit für die Familie übergelassen hat. Jetzt hab ich drei Enkerl, für die will ich auch einmal Zeit haben.