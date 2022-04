Juliane Bogner: „Das Familiäre steht bei uns noch immer ganz oben“

Die vergangenen zwei Jahre traf Covid vor allem die Kulturbranche. Wie geht es den Wiesen Festivals?

Juliane Bogner: Für die ganze Branche war dies natürlich katastrophal. Man will und man darf nicht. Man ist in einer Situation, in der man sich nicht schnell umorientieren kann. Wenn es los geht, muss man bereit sein. Das Gelände für was anderes benutzen, geht nicht. Das ‚Zache‘ dabei ist, dass man immer wieder umplanen und verschieben muss. Natürlich ist man da auch etwas verzagt. Man weiß aber, dass man nicht alleine ist, es geht jedem Veranstalter genau so.

Heuer finden insgesamt 17 Programmpunkte statt. Die Wiesen-Besucher sehnen sich nach einem „Kracher“ wie etwa dem Two Days A Week, bei dem an mehreren Tagen das Festivalgelände prall gefüllt war. Wird es so etwas wieder geben?

Juliane Bogner: Wir versuchen mit den Eigen- und Fremdveranstaltungen ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Bei den Musikveranstaltungen gibt es verschiedenste Genres, Kabarettisten sind dabei und mit dem „Artists, Drums and Fire“ gibt es ein tolles Angebot für die gesamte Familie. Das eintägige „Punk in Drublic“ ist für zwischen 6.000 bis 8.000 Persibeb konzipiert. Das Reggae-Fest „One Love“ war im Jahre 2019 für das erste Mal schon sehr groß. Für das zweitägige Nachfolge-Event „One Love-Festival“ rechnen wir mit 4.000 bis 5.000 Besuchern pro Tag. Erst kürzlich haben wir das Jazz-Fest, fixiert – unter anderem mit der „Modern Standards Soupergroup“, dort sind Bill Evans, Randy Becker, Billy Cobhan, Niels Lan Doky und Linley Marthe. Sie interpretieren Pop-Hits wie zum Beispiel von Shakira und Billy Ilish jazzig.

Die großen Veranstaltungen wie das Punk- und Metal-Festival, das Jazz Fest, die Reggae-Veranstaltung und die Kabaretts werden im großen Festzelt stattfinden. Bei den anderen schauen wir uns das an. Wenn die Besuchernachfrage groß ist, werden diese auch dort über die Bühne gehen.

Ist für heuer etwas im Bereich der Infrastruktur geplant?

Juliane Bogner: Bereits im vergangenen Jahr haben wir den Eingangsbereich neu gemacht. Der rund 40 Jahre alte Holzboden im Eingangsbereich wurde durch eine Bepflasterung ersetzt. Heuer wird es eine neue Umzäunung geben und die WC-Anlage im hinteren Bereich wird neu gebaut.

Die Wiesen-Festivals haben sich sehr der Nachhaltigkeit verschrieben. Welche Intention steckt dahinter?

Juliane Bogner: Wir sind Lizenznehmer für die Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings und Green Events. Aufgrund der Lage war der Naturaspekt integraler Bestandteil der Gründungsphilosophie der Wiesen-Festivals und trägt bis heute wesentlich zur Attraktivität und Besonderheit Wiesens bei. Um den ökologischen Fußabdruck zu verringern, wurden schon früh zahlreiche Schritte gesetzt, um die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering zu halten. Bei der Werbung arbeiten wir mit Druckereien zusammen, die das österreichische Umweltzeichen anbieten. Es gibt bei uns Verlosungen für Personen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, als Location haben wir eine Infrastruktur, die an das Kanalnetz angeschlossen ist, bei uns gibt es begrünte Dächer, wir beziehen Ökostrom von der Energie Burgenland, Mülltrennung ist ein großes Thema – dies sind nur einige Punkte.

Sie haben einen Abschluss in Kultur- und Sozialanthropologie. Wie passt dies mit dem Job einer Fesitval-Organisatorin zusammen?

Juliane Bogner: Ich kann mich noch erinnern – als ich fünf Jahr alt war, hat meine Oma beim Sun Splash im Jazz Pub für 40 afrikanische Musiker gekocht. Die Oma hat kein Wort Englisch können, die Musiker haben gerufen „Mama Franz“. Von dort hab ich einiges mitbekommen. Wiesen hat seither ein gewisses familiäres Flair. Wir haben zum Beispiel immer bei den Securities geachtet, dass es passt. Das sind die ersten, die die Leute begrüßen. Natürlich hat sich die letzten 40, 50 Jahre einiges verändert. Du hast oft nicht mehr den direkten Kontakt zu den Musikern, oft ist die Agentur und das Management dazwischen. Dennoch – Das Familiäre steht bei uns noch immer ganz oben. Wir versuchen noch immer, das familiäre gegenüber den Besuchern und Musikern aufrecht zu erhalten. Dass wir gemeinsam mit den Musikern Backstage essen, wird nun halt nun mit einem Bio-Caterer aus Wiesen gemacht. Natürlich ist auch die Location größer geworden.

Die ersten Wiesen-Festivals wurden 1976 veranstaltet. Bereits vier Jahre davor wurde das Jazz Pub eröffnet. Die Kult-Disco feiert heuer also ein halbes Jahrhundert. Welche Feierlichkeiten sind geplant?

Juliane Bogner: Natürlich würden wir gerne groß feiern. Wir müssen jedoch auch auf mögliche Covid-Vorschriften acht geben. Sollte es möglich sein, wollen wir im Sommer in der Gastrohalle am Festivalgelände dieses Jubiläum feiern. Hier könnt ich mir gut ein „Best of DJs“ der letzten Jahre den Besuchern zu bieten.

Wie läuft der Betrieb aktuell im Jazz Pub ab?

Juliane Bogner: Wir haben vier DJs, wobei DJ Michi Graf natürlich noch immer dabei ist. Aktuell haben wir jeden Freitag geöffnet, sporadisch mit Themenabenden auch an Samstagen. Am 30. April etwa wird es eine 80er90er Party geben.