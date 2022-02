Keramikschule-Leiterin Wolf: „Stoob wird ein Vorzeigemodell“

Sie sind die neue Leiterin der Landesfachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob. Wie sind Sie im Mittelburgenland gelandet?

Wolf: Ich bin eine Steirerin und über den Österreichischen Fliesenverband nach Stoob gekommen. Der Verband ist Hauptinputquelle, um zu wissen, was in der Branche passiert. Seit 2014 ist dieser mit seiner Zentrale in der Schule beheimatet, um Synergien zu finden und die Schule österreichweit zu bewerben. Ich selbst unterrichte seit vier Jahren an der Schule als Lehrbeauftragte für Bau- und Fliesenchemie. Ich komme nämlich aus der Bauchemie, für die ich auch gerichtlich beeidete Sachverständige bin und arbeite seit dem Jahr 1999 in dieser Branche.

Wieso haben Sie die Leitung der Schule übernommen?

Wolf: Ich arbeite schon lange eng mit der Schule zusammen. Jetzt geht es darum, Stoob zu stärken und da wollte man jemanden haben, der von außen etwas in die Schule einbringt. Schon mit der vorigen Direktorin wurde bereits an einer Lösung gearbeitet.

Wie wollen Sie künftig Schüler dafür begeistern nach Stoob zu kommen?

Wolf: Das Besondere an der Fachschule für Keramik und Ofenbau ist, dass es eine Unikatschule ist. Das Land ist zudem bestrebt zu investieren, was den Neubau des Internats angeht, dies wird zeitnah passieren. Auch die Schule wird saniert. Darüber hinaus bietet der Markt genug Potenzial in unterschiedlichen Branchen. Hafner ist überhaupt ein Zukunftsberuf. Es gibt aber auch beispielsweise 1.400 Fliesenleger-Betriebe in Österreich und es gibt fast nirgends Nachfolger. Und obwohl in Österreich jährlich 17 Millionen Quadratmeter Fliesen verlegt werden, haben wir kaum Lehrlinge oder Facharbeiter. Facharbeiter in Kombination mit einer mittleren und höheren Schule auszubilden, ist also das Beste, was man tun kann. Damit ist auch die Diskussion, dass jemand nicht eine Lehre machen darf, weil er zur Schule gehen soll, erledigt.

Welche Ziele haben Sie für die Schule?

Wolf: Wir wollen nicht nur die Schule stärken, sondern ein komplettes Kompetenzzentrum auf die Beine stellen, wo ein Forschungs- und Entwicklungszentrum entsteht, von dem die Schule ein Teil ist. Ich bin überzeugt, dass hier ein Goldschatz schlummert. In Stoob gibt es schon jetzt die vierjährige Fachschule mit Möglichkeit des Aufbaulehrgangs bis zur Matura. Ab September wird es einen komplett neuen Lehrplan mit Praxisschwerpunkt geben, denn man kann in der Schule viel lernen, aber wie es auf einer Baustelle zugeht nicht, das sehe ich nur draußen. Das ist dann so ähnlich wie bei einer Landwirtschaftsfachschule oder einer Krankenpflegeschule. Im Baunebengewerbe gibt es so ein System nicht. Stoob wird ein Vorzeigemodell, Facharbeiter anhand von mittleren und höheren Schulen auszubilden, mit dem man ganz Österreich bespielen kann.

Sie haben das geplante CERAMICO-Kompetenzzentrum angesprochen, von dem die Schule ein Teil sein wird. Welche Ziele verfolgt man damit?

Wolf: Um die Themen Forschung und Entwicklung im Bereich Fliese, Ofenbau und Keramik in ein Areal zu verpacken, soll es das CERAMICO Forschungszentrum geben. Der CERAMICO Campus ist die Schule mit der Grundausbildung ab 14 Jahren, aber auch mit Meisterkursen und Erwachsenenbildung im Rahmen der CERAMICO Akademie. Stoob ist die mögliche Antwort auf den Fachkräftemangel im Baunebengewerbe. Wir wollen die Branche mit gut ausgebildeten Facharbeitern stärken. Kurz die Vernetzung von Forschung, Bildung und Entwicklung soll mit dem neuen Kompetenzzentrum ermöglicht werden.

Stoob ist ja bekannt für seinen Plutzer. Aber hat klassische Keramik in einer Zeit der keramischen Massenproduktion überhaupt noch Zukunft?

Wolf: Keramiker lernen das Handwerk in Stoob von Grund auf, aber Zielsetzung ist, wenn man so will nicht nur das Häferl, sondern die Industriekeramik. Keramik ist beispielsweise in Elektronik, in künstlichen Hüften oder in Zahnersätzen. Man hat keine Ahnung, wie technisch und kompliziert die Berufe im Hintergrund sind und wie viel Know How dahinter steckt. Da kann man viel daraus machen und viel Geld verdienen, wenn man kreativ tätig sein möchte.

Was fasziniert Sie persönlich an der Keramik?

Wolf: Am meisten fasziniert mich die Vernetzung des traditionellen Handwerks mit den unterschiedlichen Branchen, bis hin zur modernsten Technik und was damit alles machbar ist. Dahinter steckt viel wertvolles Know How.