LH Dosokozil: „Strom-Fixpreis in zwei, drei Jahren“

Hätten Sie vor einem Jahr gedacht, dass wir zum Jahreswechsel 2021 noch immer über die Pandemie sprechen?

Hans Peter Doskozil: Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, welche Dynamik das bekommt. Dass wir jetzt die Impfquote weiter vorantreiben und uns zugleich auf die Situation mit Omikron vorbereiten müssen. In den Spitälern ist die Belastung des Personals das große Thema und da müssen wir jetzt Schritte einleiten, denn mitten in der Hochphase ist es zu spät.

Das Burgenland ist Impf-Staatsmeister, aber vom Titel allein kann man sich nichts kaufen. Welche Entwicklung erwarten Sie generell?

Doskozil: Den Impf-Vorsprung haben wir uns erarbeitet, den hat man in der vierten Welle auch gespürt. Wie es weitergeht, das muss man klar kommunizieren. Ich gehe davon aus, dass der Impfstoff angepasst wird und die nächste Impfwelle folgt. Mit diesem Modus und mit der Hoffnung, dass die Mutationen schwächer werden, wird man die Krise überdauern.

Kauft das Land auch Einheiten des neuen Totimpfstoffes oder des Covid-Medikamentes an?

Doskozil: Medikamente haben wir schon vorab angekauft, die stehen in den Spitälern bereits für Menschen zur Verfügung, die trotz Impfung keine Antikörper aufbauen. Die Bestellung von Impfstoff hat sich früher als unmöglich herausgestellt. Von EU und Bund gibt es aber zugesagte Bestellungen.

Die Impfpflicht resultiert für Sie aus einer Reihe von Versäumnissen. Finden Sie die hohen Strafen angemessen?

Doskozil: Ich stehe zur Entscheidung für die Impfpflicht, ich kritisiere aber die Vorgehensweise. Wenn Impf-Verweigerer alle drei Monate 600 Euro Strafe zahlen, bedeutet das auch tausende Verfahren und eine riesige Herausforderung für den Verwaltungsapparat. Wäre der PCR-Test für Ungeimpfte kostenpflichtig, hätte das aus meiner Sicht den gleichen Effekt, aber es müssten keine Verfahren geführt werden. Aufklärung und positive Anreize wären ebenso wichtig. Denn man muss auf diese Personengruppe ja auch wieder zugehen.

Haben Sie auch schon Angriffe von Impfgegnern erlebt?

Doskozil: Ich persönlich nicht, aber man sieht die Bilder und mit welcher Aggressivität da vorgegangen wird. Das missbraucht auch eine Partei, nämlich die FPÖ. Aber dass da Leute dabei sind, die man nicht in dieses Eck drängen darf und auf Augenhöhe überzeugen muss, vermisse ich komplett.

Sehen Sie bei der Vorgehensweise von FPÖ-Chef Herbert Kickl parteipolitisches Kalkül?

Doskozil: Ausschließlich. Ich habe mich vor Kurzem mit einem sehr hohen Funktionär der FPÖ auf einen Kaffee getroffen, der sagt selbst, er weiß nicht mehr, was den Kickl reitet. Ich hätte ihn persönlich nicht so eingeschätzt, dass er so weit geht, dass er die Öffentlichkeit missbraucht. So etwas hätte ich einem Politiker nicht zugetraut, auch einem freiheitlichen Politiker nicht.

Aus Sicht der SPÖ könnte man das politische Feld gar nicht mehr besser aufbereiten. Glauben Sie aber immer noch, dass es bald Neuwahlen geben wird? Denn eigentlich werden ÖVP und Grüne alles daran setzen, dass es keine gibt.

Doskozil: Ich denke immer noch, dass es nächstes Jahr Neuwahlen geben wird. Zum einen war es ein klares parteitaktisches Manöver der Grünen, den Lobautunnel zu verhindern. Und die ÖVP macht aus parteipolitischem Kalkül eine Kehrtwende und sagt: Das System Kurz ist weg und wir sind lieb zueinander. Die ÖVP kann es sich aber nicht leisten, dass ihre Skandale ein Jahr lang im U-Ausschuss diskutiert werden. Diese Themen und der sachpolitische Druck sprechen dafür, dass es Neuwahlen geben wird. Damit wäre der U-Ausschuss zu Ende.

In dem Zusammenhang: Wie läuft die Spitzenkandidaten-Suche in der SPÖ?

Doskozil: Die läuft.

Und gibt es Fortschritte?

Doskozil: Jeder kleine Fortschritt ist wichtig. Es gibt natürlich diese Diskussion, aber man muss aus der Vergangenheit lernen und daher ist es wichtig, dass sie keinesfalls öffentlich befeuert wird. Auch weil wir jetzt in einer sehr guten Situation sind. Nicht nur um des Gewinnens willen, sondern auch im Hinblick darauf, mit welcher Programmatik sich die eigene Partei mobilisieren kann und wie man die Bevölkerung wieder für sozialdemokratischen Themen begeistern kann.

In einer Umfrage haben Sie als SPÖ-Kanzlerkandidat zuletzt Platz eins erreicht, in der Partei aber Platz drei hinter Rendi- Wagner und Ludwig. Fühlt man sich da missverstanden?

Doskozil: Überhaupt nicht, das ist ganz normal und hat viel mit einer Grund-Loyalität der Vorsitzenden gegenüber zu tun.

Aber man müsste ja für den sein, der die besten Werte hat.

Doskozil: Das hängt schon damit zusammen, dass wir Politik machen, die alle in der Bevölkerung anspricht, keine Klientelpolitik. Es gibt aber eine Vorsitzende und diese Loyalität ist ein positiver Faktor in der Partei.

Den Rücktritt von Sebastian Kurz haben Sie angekündigt. Waren Sie überrascht, wie schnell das jetzt gegangen ist?

Doskozil: Wenn ein Politiker im Kanzleramt eine Hausdurchsuchung hat – dass dann die politische Karriere vorbei ist, war mir klar. Der Zeitpunkt war seine Entscheidung, aber ich glaube, er hat das erkannt und den Spin rausnehmen müssen. Man muss fairerweise sagen, das ist ja auch nicht lustig für ihn. Er ist Vater geworden und irgendwann reicht’s dann und man muss nicht mehr draufhauen.

Karl Nehammer kommt vom Bundesheer. Gibt es da eine bessere Gesprächsbasis?

Doskozil: Als Innenminister habe ich ihn im persönlichen Gespräch kaum gehört – und jetzt als Bundeskanzler sehr oft. Man muss aus positiver Sicht anmerken, dass es diese Gesprächsbasis gibt. Aber die gibt es ja nicht aus tiefster Überzeugung, sondern aus der Überzeugung heraus, wie ich als ÖVP die nächste Wahl gewinne.

Es gibt auch Personalspekulationen in der Landespolitik. Wird es Veränderungen geben?

Doskozil: Natürlich gibt es Überlegungen, da mache ich kein Geheimnis daraus. Ich persönlich sage, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, da ist Politik kein Selbstzweck und es gibt immer eine Weiterentwicklung, in den Themen und auch personell. Daher kann 2022 schon die eine oder andere Personaldiskussion mit sich bringen.

Aber Namen werden jetzt noch keine genannt, oder?

Doskozil: Die liegen eh auf der Hand. Aber das werden wir intern klären. Bei uns im Burgenland geht das zum Glück alles sehr harmonisch vonstatten.

Als künftiger Schwerpunkt gilt der Wohnbau mit landeseigener Genossenschaft. Was wird jetzt konkret präsentiert?

Doskozil: Im gemeinnützigen Wohnbau wird der Kauf einer Immobilie in Zukunft nicht vom Verkehrswert, sondern vom Errichtungswert abhängig sein. Man wird ab der ersten Miete Eigentümer werden können. Das bedeutet nicht, dass nur unsere Landesimmobiliengesellschaft Wohnungen oder Reihenhäuser betreibt, jeder Gemeinnützige kann genauso bauen – aber nach diesen Maßstäben und nach diesen Regeln als Förder-Voraussetzung.

Werden aber die Regeln nicht erfüllt, baut das Land?

Doskozil: Richtig. Weil das beste Modell für die Bevölkerung gesucht werden muss und nicht für die Siedlungsgenossenschaften. Die jetzt – ich will keine Namen nennen – durch die Lande fahren und eine Liegenschaft nach der anderen kaufen und Geld spielt keine Rolle. Das kann jeder machen, aber es sind Gelder der Mieter und der öffentlichen Wohnbauförderung, das darf man nie vergessen.

Welche Projekte stehen im neuen Jahr noch am Plan?

Doskozil: Im Jänner werden wir auch den Mittelbau der Pflege präsentieren, womit das Modell abgeschlossen sein wird. Neben Pflegeheimen und pflegenden Angehörigen wird man sich damit beschäftigen, Tageszentren, mobile Hauskrankenpflege und Betreutes Wohnen in kompakter Struktur zusammenzuführen. Und das für mehrere Gemeinden, dann aber exklusiv und so, dass nicht mehr – im Extremfall – zehn Anbieter in jeder Gemeinde vor Ort sind.

Die steigenden Energiepreise beschäftigen die Menschen. Natürlich ist das eine Frage des Marktes, aber kann man nicht auch vonseiten des Landes entgegenwirken?

Doskozil: Mit dem Weg, der bereits eingeschlagen wird, werden die Kapazitäten noch weiter erhöht, insbesondere mit Photovoltaik-Anlagen. Und wir wollen einen Versuch starten, um Lithium-frei, also „bio“, den Strom zu speichern. Da war ich selbst bei einem Betriebsbesuch in Deutschland dabei, das sieht sehr vielversprechend aus.

Das wäre also dann die Tür zur wirklichen Autarkie?

Doskozil: Das würde bedeuten, dass wir unseren Strom selbst erzeugen und bis zu einem gewissen Grad auch selbst speichern können. Dass wir nicht nur Strom-, sondern auch Preisautarkie auf mehrere Jahre haben und vom Markt nicht abhängig sind. Wenn diese Anlage steht, gehe ich davon aus, dass wir das in zwei, drei Jahren erreichen. Zugleich wollen wir den Umstieg auf erneuerbare Energie fördern und erleichtern. Und wir denken über eine Erzeuger-Abgabe nach, mit der die, die groß verdienen, in einen Fonds einzahlen, der für Menschen verwendet wird, die ihre Miete oder Heizkosten nicht zahlen können, um damit eine Umverteilung zu erreichen