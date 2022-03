Mani Bintinger: „Bei uns finden alle ihre Bühne“

Die KUGA feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen. Wie ist es damals überhaupt zur Gründung gekommen?

Mani Bintinger: Anstoß für die Vereinsgründung 1982 waren vor allem das mangelnde Kulturangebot und die hohe Abwanderung aus der Region. Anfangs war es mehr eine Bewegung als ein Verein. Die Gründer und Gründerinnen wollten dem Dorfsterben und dem Sprachverlust nicht tatenlos zusehen. Die Defizite zu beheben, die schleichende Assimilation zu stoppen und die Region lebenswerter zu gestalten, sind nach wie vor die Hauptanliegen der KUGA.

Warum ist ein Kulturzentrum für den Bezirk Oberpullendorf gerade in Großwarasdorf entstanden?

Mani Bintinger: Das kann man ganz einfach so erklären, dass die Bewegung, welche für die Gründung der KUGA war, in der alten Schule in Großwarasdorf mit ihrer Arbeit begonnen hat. Die KUGA besteht ja baulich aus zwei Teilen: Der alte Teil war die ehemals alte Schule und der Zubau und die Modernisierung der KUGA passierte erst im Jahr 1995.

"Ich bin der KUGA extrem dankbar, weil sie für mich und meine Freunde da war in jungen Jahren, als wir einen Platz brauchten, um uns zu entfalten. Die KUGA war immer da und hat nie etwas verlangt. Ich versuche, ihr etwas zurückzugeben."

Wie ist es dazu gekommen, dass sich die KUGA als zweisprachiges Kulturzentrum etabliert hat?

Mani Bintinger: Als großteils Burgenlandkroaten war den Gründern von Anfang an klar, dass die Förderung von Minderheiten eine zentrale Rolle spielen wird. Und es liegt uns nach wie vor ganz besonders am Herzen, die burgenländisch-kroatische Volksgruppe und Volkskultur in unserem Haus erlebbar zu machen und die Zwei- und Mehrsprachigkeit in allen Bereichen zu fördern. Der Unterschied zu früher ist jetzt vielleicht, dass es immer schwieriger wird, Kinder und Jugendliche dazu zu bewegen, Sprachen multipel zu nutzen bzw. auch ihre zweite Muttersprache, das Burgenland-Kroatisch, zu leben. Es bedarf heute mehr Arbeit, die Sprache lebendig zu halten als vor 40 Jahren.

Mit 12 Jahren stand Mani Bintinger selbst zum ersten Mal auf der KUGA-Bühne – damals als Schlagzeuger im Rahmen eines Abschlusskonzerts zu einem Musikworkshop. Foto: Foto Tesch, Roznyak

Bewusst provokant gefragt: „Darf“ man auch als jemand, der nicht Kroatisch spricht, die KUGA besuchen?

Mani Bintinger: Die KUGA ist für alle Sprachen und Volksgruppen da – hier sind alle willkommen. Das war immer so und wird immer so bleiben. Wir versuchen dennoch, die Öffnung der KUGA voranzutreiben. Wir haben ganz große Namen und Programme, die Minderheitenprogramme sind – einen vielfältigen Kulturmix. In die KUGA kommen Menschen aus ganz Österreich, aber auch der Slowakei und Ungarn. Manche Gäste reisen hunderte Kilometer an und verbinden Urlaub und KUGA-Besuch, wie beispielsweise bei der Croatisada.

Wodurch unterscheidet sich die KUGA von anderen kulturellen Institutionen?

Mani Bintinger: Die KUGA ist ein freier Platz für Gedanken und Projekte, die oft abseits des Mainstreams entstehen. Das Besondere sind die Räumlichkeiten wie die Proberäume, welche es Jugendlichen erlauben, sich frei zu entfalten und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich habe immer den Eindruck, dass die KUGA lebendiger ist und wirkt, als viele andere kulturelle Häuser. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass unsere Vereinsstruktur durch unzählige Ehrenamtliche ermöglicht wird. Es gibt bei uns nicht die klassischen, steifen Strukturen. In der KUGA gab es schon immer einen leichten Touch von Anarchie.

Nach welchen Kriterien werden die kulturellen Programme der KUGA zusammengestellt?

Mani Bintinger: Folklore, Konzerte von Rock, Pop bis Klassik, Lesungen, Kabarett, Theatervorstellungen, Ausstellungen, Jazz & Wein, Kindertheater, Croatisada Festival – die ganze Breite des kulturellen Spektrums ist in der KUGA zu finden. Es spielt keine Rolle, ob 30 oder 300 Besucher: Wenn etwas kulturell wertvoll ist und eine Bühne braucht, dann gibt es in der KUGA auch Platz dafür.

Welche Künstler haben bereits den Weg in die KUGA gefunden? Können Sie einige Beispiele nennen?

Mani Bintinger: Bei uns haben alle großen Kabarettisten gespielt wie Hader, Dorfer, Düringer, Resetarits, Stipsits oder Kulis und alles was in den vergangenen zehn Jahren auf musikalischer Ebene Rang und Namen hat und für unsere Kapazität interessant ist wie Folkshilfe, Granada oder jetzt Ina Regen. Vieles, was klein war und heute groß ist, hat in der KUGA angefangen. Christopher Seiler etwa hat seine erste Show vor 120 Leuten in der KUGA gespielt.

Veranstaltungen im klassischen Sinn sind aber nicht das einzige, was die KUGA zu bieten hat. Welche Bedeutung hat sie für das gesellschaftliche Leben im Bezirk Oberpullendorf?

Mani Bintinger: Ohne die KUGA wäre der Bezirk nicht das, was er ist. Hier treffen sich die Menschen. Neben den weit über 100 Veranstaltungen in allen Größenordnungen, die wir abhalten, sind wir auch Fortbildungsstätte. Wir bieten Sprachkurse und auch Raum für Bewegungskurse. Alle unsere Kurse, etwa auch Yoga oder Turnen, werden zweisprachig geführt.

Worauf ist man in den 40 Jahren besonders stolz?

Mani Bintinger: Zuallererst darauf, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so gut funktioniert und wir die vergangenen Jahrzehnte auf diese Weise bewusst an der Zukunft gearbeitet haben und natürlich auch auf die unzähligen Musik- und Kunstprojekte, welche in der KUGA geboren wurden. Wir sind stolz auf die gelebte Mehrsprachigkeit und die kulturelle Vielfalt, die unser Haus bietet. Besonders stolz sind wir aber auch auf unsere KUGA-Eigenproduktionen, wie etliche Musicals oder auch geschichtliche Aufarbeitungen wie Hanna und Käthe. Mir persönlich war der Relaunch des „Croatisada Festivals“ sehr wichtig. Wir wollten mit dem jungen Vorstand die Croatisada auf eine neues Level heben, was uns gut gelungen ist.

"Die Kabarettisten, die heute große Hallen bespielen, haben alle hier begonnen. Die KUGA war eine Kabarett-Hochburg und ist es noch immer. Die Künstler sind uns treu geblieben, auch wenn sie es nicht mehr nötig hätten, in so einer kleinen Halle zu spielen."

Was waren in den vergangenen 40 Jahren die größten Herausforderungen der KUGA?

Mani Bintinger: Jugendliche und Nachwuchs aufzubauen, die in Zukunft auch Verantwortung übernehmen. Ich wünsche mir, dass es junge Menschen gibt, die gerne Verantwortung übernehmen möchten, da ein Wechsel an der Spitze nur etwas Positives sein kann.

Was hat Sie persönlich beim Konzept KUGA so überzeugt, dass Sie sich als Obmann engagieren?

Mani Bintinger: Die KUGA ist und war schon immer für alle da. Ich persönlich bin extrem dankbar dafür, dass die KUGA uns in jungen Jahren Platz und Raum geboten hat, um uns musikalisch auszutoben. Wie bereits erwähnt, gäbe es viele Bandprojekte ohne die KUGA überhaupt nicht, dazu zählt mit Sicherheit auch meine Band, die Coffeeshock Company. Es ist zu einem Großteil der KUGA zu verdanken, dass im mittleren Burgenland über lange Zeit hinweg die Musikszene so aufblühte wie in keinem anderen Teil des Burgenlandes.

In welche Richtung will sich die KUGA in den kommenden Jahren entwickeln?

Mani Bintinger: Mein Wunsch ist es, die KUGA als Kultur-Hotspot des Burgenlandes weiter zu entwickeln. Eine Öffnung der KUGA war und ist mir persönlich immer wichtig gewesen. Ich wünsche mir für die KUGA, dass hier einerseits die großen Namen der Kunst- und Kulturszene auftreten, aber auch, dass kleinere Projekte ihren Raum finden. Die Digitalisierung spielte in den vergangenen Jahren eine große Rolle, auch hier haben wir vieles bewegt. Wir wollen die KUGA als lockere Location positionieren, eine Alternative zu den bereits bestehenden Kulturhäusern schaffen.