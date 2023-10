Paul Blaguss: „Bald fahren vielleicht schon alle CO2-neutral“

BVZ: Das Familienunternehmen Blaguss ist fast so alt wie das Burgenland. Wofür steht die Firmengruppe heute?

Paul Blaguss: Die unternehmerische Tätigkeit meines Großvaters hat 1926 angefangen, die Firmengründung datieren wir auf 1929. Aus dem „rein burgenländischen“ Unternehmen hat sich heute ein Familienkonzern für Mobilität und Tourismus entwickelt, den mein Cousin Thomas und ich gemeinsam leiten. Das Kernstück ist die Mobilität, dazu gehört das Reisen. 2021 haben wir die Blaguss Reisebüros in die Reisewelt-Gruppe eingebracht, die Nummer drei in Österreich und als bestes Reisebüro des Landes ausgezeichnet. Wir betreuen auch Donau-Kreuzfahrtschiffe oder begleiten Rundreisen durch ganz Europa. Das alles sind Bereiche, die uns auszeichnen.

Und wie beliebt ist das Busfahren in der heutigen Zeit?

Blaguss: Wir verzeichnen im Moment eine enorme Nachfrage, noch größer als vor der Corona-Krise. Im Fernbusbereich hat sich die Nachfrage verdoppelt; im Ausflugsbereich sehen wir, dass das Reisen in großer Gruppe sehr beliebt ist, vor allem auch bei internationalen Gästen. Wenn nächstes Jahr wieder Gruppenreisen aus China möglich sind, wird es spannend, in welchem Ausmaß diese Gäste zurückkommen. Auch im Individualtourismus setzen die Menschen verstärkt auf die Beratung im Reisebüro. Die gibt es bei uns maßgeschneidert.

Klassische Reisebüros sind also nach wie vor gefragt.

Blaguss: Wir bieten Fernreisen, Kreuzfahrten, Pauschalreisen und individuelle Reisen – ob es jetzt Mittelmeer-Destinationen sind oder Reiseziele in der weiten Welt. Wir hatten 2023 eine ausgezeichnete Buchungssituation, und hier zeigt sich, dass Kunden die Beratung und Verlässlichkeit des Reisebüros sehr zu schätzen wissen. Einfach, weil man sich darauf verlassen kann, dass alles funktioniert. Urlaub ist ja doch die wertvollste Zeit im Jahr.



Bei dem breiten Angebot im Busverkehr war das vergangene Jahr im Hinblick auf die Treibstoffpreise zugleich bestimmt eine Herausforderung.

Blaguss: Die Dieselpreise und die Inflation waren im vergangenen Jahr im Nahverkehr sehr fordernd, weil wir dort im Zuge von Ausschreibungen Index-gebunden sind. Und im Reiseverkehr muss man die Preise einfach weitergeben. Wir sind aber froh, dass die Nachfrage so groß ist, und dass wir unsere Dienstleistung nach Corona wieder anbieten können. Wir sind aus der Krise so gesehen noch stärker zurückgekommen.

Jetzt ist die Nachhaltigkeit das große Thema: Wann fährt Blaguss nur mehr mit Elektrobussen? Oder ist das utopisch?

Blaguss: Das ist nicht völlig utopisch, und es ist auch einmal mein Ziel – wenn ich das Unternehmen in ein paar Jahrzehnten an die nächste Generation übergebe, dann möchte ich keinen einzigen Bus mehr mit fossilen Treibstoffen betreiben. Ich glaube, dass wir im Nahverkehr und bei den Stadtlinien bis 2030 großteils elektrische Fahrzeuge sehen werden. Im Reisebus und im Fernlinien-Verkehr ist die Frage noch offen.

Wäre es technisch gesehen schon möglich?

Blaguss: Rein technisch wäre es möglich, wobei die Batterie-Technologie derzeit noch etwas schwierig ist. Tatsächlich ist im Reisebus- und Fernbus-Bereich die Entscheidung noch nicht gefallen: Gehen wir in Richtung synthetischer Treibstoffe, Wasserstoff oder Batterie? Ich sehe im Moment große Anstrengungen in Richtung Batterie. Wir selbst haben im Mai einen Test mit „HVO 100“ gestartet, das ist ein synthetischer, rein pflanzlicher Treibstoff, der 90 Prozent CO2 einspart. Der Test funktioniert hervorragend, wir werden nächstes Jahr einen Großteil der Reisebusflotte umstellen. Zum Ende dieses Jahrzehnts werden wir in vielen Bereichen auch elektrische Busse sehen. Mit den Sicherheits-Standards und der CO2-Einsparung sind wir dann beim optimalen Verkehrsmittel.

Denken Sie, die Entwicklung führt weg vom eigenen PKW?

Blaguss: Auf den persönlichen PKW werden wir nicht verzichten. Es ist ja ein gewisser Luxus, jederzeit auf sein Fahrzeug zugreifen zu können. Die Frage ist nur, ob man das nicht mit neuen Möglichkeiten verbinden kann, also in Richtung Carsharing oder Abo-Modelle, wie wir das mit „vibe“ anbieten.

Man kann die Gründung von „vibe“ als eines Ihrer Herzensprojekte bezeichnen. Wie funktioniert ein solches E-Auto-Abo genau?Blaguss: Wir bieten Elektroautos zum Abopreis an und kümmern uns um alles, vom Schadensmanagement bis zum Reifenwechsel. Das Angebot richtet sich an Unternehmen und ebenso Privatpersonen. Bald präsentieren wir auch eine neue Partnerschaft mit der Burgenland Energie. Ich möchte damit nicht nur das Auto zur Verfügung stellen, ich möchte Dienstleistungen bieten, plus Lade-Infrastruktur und Photovoltaik. Das Burgenland ist mit dem hohen Anteil an erneuerbarer Energie dazu bestens geeignet. Bei uns gibt es – mit Ausnahme des auszubauenden Netzes – keinen Grund, dass wir die gesamte Mobilität nicht sofort umstellen könnten.

Im öffentlichen Bereich gehen die Pläne des Landes in den Linienverkehr, was ja politisch als „Einmischung“ in den privaten Sektor diskutiert wird. Wie sehen Sie das Konzept der Verkehrsbetriebe Burgenland, und was ist dabei Ihr Part?

Blaguss: Das Burgenland geht einen neuen Weg, und ich glaube, dass es im Wesentlichen ein zukunftsweisender ist. Wir haben zum größten Teil ländliche Regionen, urbane Zonen sind überschaubar. Wenn man hier öffentlichen Verkehr anbieten möchte – allein aufgrund der Schulen und Pendler sollte man das tun –, dann muss man das Angebot zusammen mit Anrufsammeltaxis führen. Wir können da in allen Bereichen unser Know-How einbringen. Wir fahren jetzt schon im Auftrag der Verkehrsbetriebe Burgenland einige Linen. In Zukunft soll in jedem Gebiet eine gemeinsame Gesellschaft zwischen der VBB und einem privaten Betreiber gegründet werden. Im Norden ist das Postbus, im Bezirk Mattersburg und im Mittelburgenland ist es Blaguss, und im Süden sind es die Busse von Dr. Richard und Südburg. Ich gehe davon aus, dass wir im Lauf des nächsten Jahres zur gemeinsamen Gesellschaft finden. Wir gehen offensiv in das Thema und wollen mitgestalten.

Ist es nicht generell eine Frage des Angebots? Dass man bisher nicht daran gedacht hätte, eine weite Distanz im Land mit dem Bus zurückzulegen?

Blaguss: Bis jetzt waren die Linien rein auf Schüler und ein wenig auf Tagespendler abgestimmt, plus sehr gute Angebote für Pendler in Richtung Wien. Jetzt möchte man doch ein Angebot für die gesamte Bevölkerung machen, für Wege des täglichen Lebens. Da ist eben der bedarfsorientierte Verkehr mit dem Anrufsammeltaxi „BAST“ eine spannnende Möglichkeit. Es muss aber auch dazugelernt und angepasst werden.

Derzeit sieht man viele Busse leer fahren. Wann sollte sich das aus Ihrer Sicht einpendeln?

Blaguss: Um den öffentlichen Verkehr auf Achsen abzudecken, muss man einfach ein Grundangebot machen. Und man muss die Bevölkerung Schritt für Schritt überzeugen, dass der Bus eine Alternative ist, dass das angenehm ist und die Zeit genutzt werden kann. Das wird eine Weile dauern. Gewisse Leistungen wird man auch wieder rausnehmen, weil es den Markt nicht gibt. Durch die Verkehrsbetriebe Burgenland ist gewährleistet, dass man da schneller reagieren kann. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum das Land das machen möchte, anstatt ein starres achtjähriges Verkehrskonzept auszuschreiben.

In Wien ist der Donauturm, wo Sie Gesellschafter sind, ein weiteres Herzensprojekt. Wie sieht seine Zukunft aus? Gerade wird ja diskutiert, dass er sich nicht mehr dreht...

Blaguss: Als eines der fünf Wahrzeichen Wiens ist der Donauturm natürlich ein Herzensprojekt von uns Gesellschaftern. Es gab jetzt wirklich einen Schaden im Drehmechanismus, der wird aber in einigen Wochen behoben sein. Dann drehen sich wieder beide oberen Ebenen, beim Restaurant funktioniert das ja nach wie vor. Der Donauturm ist in einem hervorragenden Zustand. Und wir investieren in eine neue Attraktion: eine außenliegende Glasrutsche! Ich selbst hab auch ein wenig Höhenangst, aber das kann man sich nicht entgehen lassen, das muss man zumindest einmal im Leben machen.

Auch die Blaguss-Zentrale steht in Wien – spüren Sie als Burgenländer etwas vom zuletzt angespannten Verhältnis zwischen den Landeshauptleuten Doskozil und Ludwig?

Blaguss: Der Tourismus ist in vielen Bereichen politisch, die Zusammenarbeit ist im Wesentlichen unpolitisch. Als Unternehmen haben wir eine offene Haltung, wenn es um die Entwicklung und um die Zukunft geht. Ich glaube, dass man da Klarheit, Know-How und Handschlagqualität schätzt. Ich bin ein Verfechter der Privatwirtschaft, finde es aber auch gut, wenn man, so wie mit den Verkehrsbetrieben Burgenland, gestalten will. Da geht es mir aber darum, welche Rolle man einnehmen kann. Wenn man nur Personal-Bereitsteller ist, dann ist man schnell austauschbar. Ich möchte mich schon einbringen.

Beim Stichwort Personalsuche: Wie geht es Blaguss dabei? In vielen Branchen ist die Lage angespannt.

Blaguss: Beim Donauturm ist es zum Beispiel in der Gastronomie ganz schwer. Und so sehr ich die Sozialpartnerschaft schätze, sehe ich, dass es im Vergleich zu anderen Ländern Versäumnisse gibt: etwa wenn man an die Öffnung des Arbeitsmarktes für Drittstaaten oder an Partnerschaftsmodelle denkt. Andere Länder sind viel weiter, da mache ich mir große Sorgen um den Standort. Ich sehe auch ein Versagen in Richtung Ukraine: Es hätte ein klares Angebot, eine Einladung an Arbeitskräfte gebraucht. Wenn man so etwas fordert, wird man schnell kritisiert. Uns persönlich geht's in der Personalfrage der Busfahrer derzeit ganz gut, aber wir sehen in vielen Branchen Probleme.

Was wären Antworten auf diesen Facharbeiter- und Personalmangel?

Blaguss: Es braucht Rahmenbedingungen für die Integration und Perspektiven. Wir können von geordneter Zuwanderung auch profitieren, aber ich sehe, dass man Angst hat, das Thema anzugehen. Ich kann zum Beispiel einen Busfahrer, der aus Serbien stammt und seit zehn Jahren in Deutschland Dienst macht, nicht nach Österreich holen, weil Busfahrer hier nicht als Mangelberuf definiert sind. Da greift man sich an den Kopf, aber da müssen wir Bus-Unternehmer uns vielleicht selbst noch besser organisieren, um auf unsere Bedürfnisse zu pochen.