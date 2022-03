Peter Nemeth: „Nicht den Kopf in den Sand stecken“

BVZ: Der Krieg in der Ukraine beschäftigt nach wie vor auch die Wirtschaft. Wie bewerten Sie die derzeitige Situation?

Peter Nemeth: Diese Situation ist nicht nur bedrohlich und traurig, das hat auch Auswirkungen auf längere Sicht. Wirtschaftlich betrachtet, werden sich die Lieferketten verzögern und es wird andere Modelle geben müssen. Im Hinblick auf Russland wird man sich andere, verlässliche Partner suchen müssen. Da hat man sich in der Vergangenheit in der Komfortzone bewegt, weil es einfacher war, nur einen Lieferanten zu haben. Deshalb braucht es ein rasches Umdenken, eine europäische Lösung.

Vizekanzler Kogler hat zuletzt gemeint, die Wirtschaftskammer hätte Putin „den roten Teppich mit Schleimspur ausgerollt“. Was sagen Sie dazu?

Nemeth: Ich denke, Vizekanzler Kogler nutzt das, um einmal in der Öffentlichkeit vorzukommen. Dass man so eine dumme Aussage tätigt – und das meine ich wortwörtlich – disqualifiziert den Menschen selbst.

Bei uns sind im Moment die Teuerungen ein Teufelskreislauf. Wie soll da Entspannung auf die Bevölkerung und auf die Wirtschaft zukommen?

Nemeth: Wir hatten ja schon im November Teuerungen, da waren die Energiekosten die Preistreiber. Die Teuerungen an den Zapfsäulen haben nichts damit zu tun, was sich in den Tanklagern befindet. Das sind übernervöse Reaktionen. Die Märkte sind in Aufruhr, aber ich glaube, dass sich das beruhigen wird.

Neben den Preis-Explosionen sieht man auch Lieferprobleme. Spüren wir nicht auch die Auswirkungen der Pandemie?

Nemeth: Das ist richtig. Wir sind zwar in der EU gut eingebettet, aber die hat verlernt, unabhängig zu sein. Wir haben es bequem gefunden, Dinge woanders produzieren zu lassen und günstig zu importieren. In einer großen Union muss aber eine gewisse Grundversorgung vorhanden sein. Dann hätten wir viele dieser Probleme nicht.

Kann man der aktuellen Lage aus Sicht der Wirtschaft auch etwas Positives abgewinnen?

Nemeth: Natürlich ist die Situation mit der Pandemie und dem Krieg allgemein eine schlechte. Trotzdem darf man nicht den Kopf in den Sand stecken und muss nach vorne schauen. Man darf nicht sagen: Das Schiff geht unter. Sondern wir müssen schauen, dass wir woanders sichere Häfen finden und uns unsere Partner sehr gut anschauen. Wirtschaft ist ja auch ein Brücken-Bauen. Jetzt geht es darum, die Chancen zu sehen und daran zu arbeiten.

Hier ist auch die Energiewende mit dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ein Thema. Kann sich die Wirtschaft überhaupt rein auf die erneuerbare Energie stützen?

Nemeth: Wir reden nicht nur von Österreich, wir reden von ganz Europa. Wenn andere neue Atomkraftwerke bauen und wir weniger fossile Energie verbrauchen, sind die Auswirkungen marginal. Es geht um Überlegungen, die man anders anstellen und im Kontext von Europa sehen muss. Wasserkraft alleine reicht nicht aus, man muss auch auf Biomasse- und Dampfkraftwerke setzen. Denn uns wird es nicht gelingen, die Energie aus der Photovoltaik zu speichern und dann mit großer Kraft eine Turbine zu betreiben. Genauer gesagt: Technisch und vor allem wirtschaftlich gesehen, fehlen uns noch sinnvolle Speichermöglichkeiten.

Den Plan des Landes für eine Strompreis-Autarkie sehen Sie also skeptisch?

Nemeth: Man muss einen Plan haben, das ist immer gut. Ich will es nur anders beantworten: Es kommt nicht darauf an, was mich der Strom in der Produktion kostet, sondern was er mich zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn verbrauche, kostet. Wenn ich in der Nacht Licht und Wärme brauche, sieht es mit dem Photovoltaik-Strom finster aus. Es geht also um die Speicherung und um einen Mix aus verschiedenen Kraftstoffen.

Und welche Faktoren sehen Sie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz bei der Diskussion um den öffentlichen Verkehr?

Nemeth: Wir haben im Burgenland eine relativ gute Verkehrsanbindung, aber dass der öffentliche Verkehr den Individualverkehr ersetzt, das werden wir nicht schaffen. Der Mensch ist ein Individuum, das sich individuell bewegen will.

Für das Burgenland ist dabei der Ausbau der A3 ab der Grenze ein Thema. Auf ungarischer Seite wird ja gebaut, auf burgenländischer Seite nicht …

Nemeth: Ich bin der Meinung, dass die Straße weitergebaut werden sollte. Auf einmal sind aber fast alle Parteien glücklich darüber, dass das nicht passiert. Dass ein gutes Straßennetz Verkehr anzieht, das ist klar. Jetzt wird sich der Verkehr aber verästeln und über die verschiedenen Grenzübergänge kommen.

Das Land gründet derzeit viele Unternehmen selbst. Was halten Sie davon, dass Bereiche, die bisher klar in der Privatwirtschaft gelegen sind, jetzt „verstaatlicht“ werden?

Nemeth: Zunächst freut uns jedes neue Unternehmen. Wir haben sogar in Zeiten von Corona über 1.100 Neugründungen gehabt. Zu den Landes-Unternehmen habe ich einen einfachen Zugang: Das zeigt, dass man mit 50 Prozent der Stimmen 100 Prozent Gestaltungsmöglichkeiten hat, und das muss man zur Kenntnis nehmen. Ob das alles besonders klug ist und diese Rechnung aufgeht, da habe nicht nur ich so meine Zweifel.

Aber Unternehmer kritisieren auch, dass es in gewissen Bereichen einen Wettbewerbsvorteil für das Land gäbe.

Nemeth: Dort, wo es gegen die freien Spielregeln verstößt, wird man sich wehren und wir werden unsere Unternehmer schützen, das ist gar keine Frage. Wo es sich in einem fairen Wettbewerb bewegt, haben wir keine Möglichkeiten. Ich kann es derzeit nicht in allen Bereichen beurteilen, da braucht man eine Bilanz. Das wird man also, wie bei jedem neu gegründeten Unternehmen, nach drei Jahren sehen, wenn die Steuerleistungen zu erbringen sind und sich zeigt, ob ein Unternehmen Bestand hat.

Eine politische Frage an Sie als ÖVP-Funktionär: Ist die Volkspartei jetzt wieder schwarz oder noch immer türkis?

Nemeth: Als ich 18 war, da war die ÖVP nicht schwarz, wir hatten rotweißrote Plakate, dann waren wir auch einmal gelb. Also wenn die ÖVP jetzt nicht mehr türkis ist, dann ist das so. Wir haben immer gesagt, wir sind Schwarze. Ich habe nie gesagt, ich bin ein Türkiser.

Wie sehen Sie die Partei jetzt unter neuer Führung?

Nemeth: Ich mache mir mein eigenes Bild und gerade in der Pandemie sind wir mit jenen in Kontakt, die die Wirtschaft braucht. Ich bin nicht in Bundesvorstandssitzungen, das würde ich auch nicht wollen. Es geht mir darum, den Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen. Deshalb sitze ich da.

Den Eindruck, dass die Regierung den Unternehmen hilft, den haben Sie aber schon?

Nemeth: Wir haben die Maßnahmen, die über diese Zeit geholfen haben, zum Teil gemeinsam entwickelt, etwa die Abwicklung des Härtefall-Fonds oder das Kurzarbeits-Modell. Das hat auch gut funktioniert. Bei den vielen Branchen und unterschiedlichen Bedürfnissen, die es gibt, wird man aber nicht überall zu hundert Prozent geholfen haben, wenn ich zum Beispiel an die Nachtgastronomie oder an die Veranstaltungsbranche denke.

In Sachen Corona waren Sie ja einer der Ersten in ganz Österreich, der relativ früh ein Ende der Test- und Quarantäne-Regelung gefordert hat. Wo stehen wir aus Ihrer Sicht jetzt?

Nemeth: Wir waren auch die Ersten, die direkt zu den Unternehmen gegangen sind, um Testungen durchzuführen. Das haben uns viele nachgemacht, was gut war. Jetzt sind wir in einer Situation, wo das viele Testen jenen hilft, die dadurch ein Einkommen haben. Und gleichzeitig sind etliche Menschen symptomlos zum Teil wochenlang in Quarantäne. Symptomlos krank, das bezeichne ich immer ein bisschen wie „gehirnlos schlau“. Wenn man sich durch die Impfung oder durch eine Maske selbst schützen kann, geht es doch um Eigenverantwortung. Ich will mich nicht entmündigen lassen und zuhause bleiben. Wenn ich vielleicht einmal positiv bin, kann ich mit einer Maske trotzdem arbeiten gehen. Derzeit ist es aber schon skurril und für die Wirtschaft untragbar.

Und wie wird es dann im Herbst weitergehen?

Nemeth: Ich glaube nicht, dass die Pandemie beendet ist. Wenn die Temperaturen steigen, wird das Virus zurückgehen. Es wird aber neue Varianten geben und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir den nächsten Winter gestalten.

Es wird aber immer Menschen geben, die sich nicht impfen lassen. Bei diesen Extremen wird man zum Beispiel nie eine Einigung finden...

Nemeth: Ich sehe es gar nicht so, dass es unbedingt eine Einigung braucht. Wer zu hundert Prozent dagegen ist, den werde ich nicht überzeugen können, man kann nur informieren. Aber es muss eine vernünftige Form der Zusammenarbeit geben. Dann wird man eine Maske tragen müssen, um sich gegenseitig zu schützen.

Sind Sie für das Wieder-Einsetzen der Impfpflicht im Herbst?

Nemeth: Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Es wäre ein No-Go, damit aufzuhören, die Menschen zur Impfung zu motivieren, und ich sage, dass eine Impfpflicht natürlich helfen würde. Aber wenn sie sich nicht durchsetzen lässt – und das hat auch mit vielen Fake-News zu tun – und solange man keine eindeutigen Daten hat, sollte man von einer Impfpflicht absehen. Es ist ja jetzt Zeit, diese Daten zu sammeln.

Sie persönlich sind in Ihrer letzten Periode als Präsident. Was sehen Sie als die großen Eckpfeiler Ihrer Zeit?

Nemeth: Ich habe nie Jubiläen gefeiert oder Rückblicke gemacht und werde daher auch nicht meine eigene „Grabrede“ halten. Ich bin jemand, der nach vorne schaut. Wenn das Schiff in einem ruhigen Wasser ist, wird es die Übergabe geben.

Und wie ist Ihr Ausblick auf 2022? Wie kommt man gegen die negative Stimmung an?

Nemeth: Wenn die Krisen einigermaßen vorbei sind, wird es auch eine Aufbruchsstimmung geben. Wir müssen auch wieder in eine Art Fröhlichkeit verfallen können und brauchen eine Perspektive. Wir haben auch Kinder und Enkelkinder. Für die soll es eine gute Zeit sein.