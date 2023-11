Friederike Pirringer: „Das Rote Kreuz ist kein Taxiunternehmen“

BVZ: Vergangenes Wochenende wurde die Groß-Übung „UHUdler“ des Roten Kreuzes im Südburgenland abgehalten. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Pirringer: Bundesübungen gibt es im Normalfall alle zwei Jahre, es werden diese abwechselnd von den einzelnen Bundesländern organisiert. Wir haben ein Jahr lang vorbereitet, es waren 500 Aktive aus dem gesamten Bundesgebiet und rund 300 Statisten — es war eine Riesenangelegenheit. Es war ein Erlebnis, so vielen engagierten Rotkreuzlern aus ganz Österreich beim Üben spannender und realistischer Szenarien hier im Burgenland zusehen zu dürfen. Auf diesem Wege ein großes 'Danke' an alle Teilnehmer, Statisten, Helfer, Rotkreuz-Landesverbände, das Generalsekretariat, Blaulichtorganisationen, Kooperationspartner und an das Organisationsteam rund um unseren Landesrettungskommandanten Hans-Peter Polzer. Und von der Gemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal haben wir eine gigantische Unterstützung bekommen. Die Übung ist sehr gut und unfallfrei verlaufen.

Kürzlich wurde der Landestag des Roten Kreuzes abgehalten. Welche Schwerpunkte wurden hier gelegt?Pirringer: Er wurde im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt abgehallten, über 300 Mitarbeiter waren dabei. Am Vormittag ging es in den einzelnen Fachgruppen um Vernetzungstreffen, um das Besprechen von anstehenden Problemen. Der Schwerpunkt lag dann auf Gesundheit und Resilienz der Mitarbeiter. Es waren alle wirklich begeistert — vor allem weil es nicht nur um den fachlichen Bereich ging, sondern in erster Linie um jeden einzelnen — um seine Gesundheit und seine Stärkung.

Haben bei der Schwerpunkt-Setzung für den Landestag die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie mitgespielt? Pirringer: Wir schauen immer auf die Resilienz unsere Mitarbeiter. Es hat immer jeder die Möglichkeit, nach belastenden Einsätzen hier persönliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber Corona hat für die ganze Gruppe etwas bewirkt, daher war dies ganz wichtig.

Friederike Pirringer übernahm im Jahre 2016 das Präsidentenamt von Bruno Wögerer. Foto: Richard Vogler

Welche Lehren hat man aus der Pandemie gezogen? Pirringer: Für uns war dies extremst belastend. Nicht nur für den Rettungsdienst, genauso für die Hauskrankenpflege, für die Krisenintervention, oder auch für die Jugendarbeit. Wir haben gelernt, sehr viel mit neuen Medien zu arbeiten. Wir haben aber jedoch auch erkannt, dass diese neuen Medien den persönlichen Kontakt nicht ersetzen können. Wir haben ganz sicher unsere Strukturen insofern verändert, dass wir sagen – ja, wir müssen immer und jederzeit da sein, wir müssen aber auch unsere Mitarbeiter schützen. Corona hat den Leuten schon zugesetzt, unter viel höherem Zeit- und Kraftaufwand.

In Mattersburg gibt es seit Dezember vergangenen Jahres den ersten Henry-Laden, bei dem hochwertige Second Hand-Kleidungsstücke sehr billig verkauft werden. Wie wird dieser angenommen? Pirringer: Er ist eine Boutique, wo wir hochwertige, gereinigte, fehlerfreie Ware zu sehr günstigen Preisen anbieten. Was mich sehr freut, es kommen Menschen quer durch alle Bevölkerungsgruppen, um zu stöbern. Die Frequenz ist sehr zufriedenstellend. Es geht nicht nur darum, Menschen, die sich nicht viel leisten können, zu unterstützen, es geht auch um Nachhaltigkeit. Dinge, die jeder von uns im Kasten und nie angezogen hat, einer weiteren Verwendung zuzuführen und nicht wegzuschmeißen. Wenn uns Geld übrigbleibt, kommt es in den Topf für die Spontanhilfe, mit dem wir Menschen, die unverschuldet akut in Not geraten, unterstützen.

Hat sich im Bereich der Infrastruktur in den letzten Monaten etwas getan? Pirringer: Beim Landesverband haben wir ein Katastrophenlager in die Hanglage reingebaut, weil uns die Pandemie materialmäßig alle Räumlichkeiten gesprengt hat. Es ist nicht riesig, man kann jedoch mit einem LKW reinfahren und beladen.

Die Lesepaten wurden einst im Burgenland initiiert und auf ganz Österreich ausgeweitet. Während Corona war Pause, ist das Lesepaten-Projekt wieder wie zu „Vorpandemiezeiten“ angelaufen? Pirringer: „Ja, es läuft sehr gut, es wird über das Jugend-Rot Kreuz organisiert. Die Bildungsdirektion ist mit uns erst vor Kurzem eine Kooperation eingegegangen. Wir schauen verstärkt auf Lese-Unterstützung. Der Bürokratieaufwand fällt damit weg, für die Schulen ist es somit viel einfacher, Lesepaten anzufordern.

Vor Corona kam es immer wieder vor, dass das Rote Kreuz von älteren Leuten als Taxi „missbraucht“ wurde. Mit Covid hat es sich gelegt, wie sieht hier die Situation aus? Pirringer: Dieses Problem ist wieder im Kommen. Wir sind in guter Kooperation mit der Ärztekammer und den Spitälern, dass eine Indikation vorliegt. Das Rote Kreuz ist kein Taxi-Unternehmen 'Die Oma soll mit der Rettung vom Spital heimfahren', wir holen sie nicht – das geht einfach nicht. Es ist ganz klar: Für gehende Patienten sind wir als Transportmittel nicht zuständig. Rettung ist teuer.

Gibt es ausreichend Zivildiener? Pirringer: Wir sind immer noch in den geburtenschwachen Jahrgängen. Es sind immer noch die Turnusse im Herbst gut gebucht. Hier profitieren wir von den Schulabschlüssen. Die Turnusse im Frühling sind dünn gebucht. Hier haben wir im Sommer dann immer einen Mangel. Mit Freiwilligen, vor allem Studenten, versuchen wir dies auszugleichen.

Ohne Freiwillige wäre das System des Roten Kreuzes ncht aufrecht zu erhalten. Gibt es ausreichend?Pirringer: „Die Freiwilligen haben uns durch Corona durchgeholfen, wir merken, dass sie auch müde sind. Und auch, dass diejenigen, die sich engagieren in mehreren Vereinen tätig sind. Wir bemühen uns sehr, wir kämpfen um die Freiwilligkeit. Aber wir könnten mehr in allen Bereichen gebrauchen.

Sie sind seit sieben Jahren Präsidentin vom Roten Kreuz Burgenland. Gibt es bereits ein „Ablaufdatum“?Piringer: Ich werde diese Funktionsperiode noch fertig machen. 2025 ist für mich dann Schluss. Die Arbeit macht mir nach wie vor sehr viel Freude, sonst würde ich es nicht machen, aber alles hat seine Zeit. Mit einem gewissen Alter sollte man Jüngere mit neuen Ideen und neuen Zugängen 'hinlassen'.

Welche Pläne gibt es mit der Landeszentrale? Pirringer: Der Landesverband bleibt, wo er ist. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Dienststelle Eisenstadt stadtauswärts verlagern, weil es mit den Arainern auch Probleme wegen Lärm gibt. Dies ist jedoch noch Zukunftsmusik.

Es gibt die Team Österreich-Tafel vom Roten Kreuz, seit geraumer Zeit die Sonnenmärkte von den Sozialen Diensten Burgenland oder auch die Pannonische Tafel, wo bedürftiuge Menschen kostenlos Essen oder Nahrungsmittel zu sehr günstigen Preisen beziehen können. Merkt man in diesem Bereich verstärkt Bedarf bei den Menschen und gibt es ausreichend Waren? Pirringer: Man merkt, dass unsere Kunden mehr werden und natürlich verspüren wir in manchen Bezirken, dass die Produkte weniger werden. Was uns von den Sonnenmärkten wesentlich unterscheidet ist, dass wir Ware geschenkt bekommen und wir verschenken diese weiter. Wir verkaufen nichts und wir arbeiten ausschießlich mit Freiwilligen. Wir haben über 500 Freiwillige an acht Ausgabestellen im Burgenland.