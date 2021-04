Von Dipl. Ing. Andreas Duscher

Die Vielfalt der Lebensräume in Verbindung mit der Vielfalt an Lebensgemeinschaften und Arten ist eine wesentliche Voraussetzung für die nachhaltige Jagd. Im Burgenländischen Jagdgesetz wird unter anderem auch diese Bedeutung für gesunde Wildtierpopulationen normiert:

Das Gesetz hat zum Ziel, gesunde Wildpopulationen in ihrer Artenvielfalt zu erhalten sowie die Lebensräume des Wildes zu bewahren.

Wild ist in seiner Vielfalt und natürlichem Beziehungsgefüge zu bewahren.

Viele Parameter wie Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr und Industrie wirken mit Bearbeitung, Flächenversiegelung und Störung direkt und indirekt auf die Lebensräume und die Lebensgemeinschaften. Zusätzlich verändert der Klimawandel die generellen Rahmenbedingungen drastisch. Es gilt, mit einfachen Mitteln, wichtige Akzente im Jagdrevier zu schaffen. Der positive Effekt von Randlinien ist bekannt. Durch die Anlage von Hecken, Windschutzstreifen, Gehölzinseln, Steinhaufen und der mosaikartigen Aufteilung von Blühflächen und Wildäckern mit unterschiedlichen Mähzeitpunkten wird die Landschaft bereichert und bietet auf kleinstem Raum vielfältige Lebens- und Rückzugsmöglichkeiten. Beispielhaft sei die prämierte Kooperation des Jagdvereins der Stinatzer Jäger mit dem Verein Berta erwähnt: Feldlerche und Wachtel brüten und die Blauracke konnte wieder beobachtet werden.

Wasserstellen für Säugetiere & Co.

Shutterstock.com/arabeske

Die vergangenen Jahre haben bereits mögliche Klima-Szenarien erkennen lassen. Trockene, heiße Sommer sind eine besondere Herausforderung für Wildtiere und können schnell zur Notzeit werden. Mit Wasserstellen (Speicherbehälter mit Schwimmer-System, um Verdunstung gering zu halten) werden wertvolle punktuelle Anreize und Lebensinseln im Revier für Säugetiere, Vögel und Insekten geschaffen.

Im vergangenen Jahr wurden in einem Revier im Bezirk Neusiedl am See 235.000 Liter Wasser ausgebracht. Mit Unterstützung aus wissenschaftlichen Arbeiten und der Erfahrung vergangener Projekte dienen die von der burgenländischen Jägerschaft gesetzten Maßnahmen nicht mehr ausschließlich der Bestandsstützung jagdbaren Wildes.

Die Wichtigkeit um die Vielfalt des Lebensraumes als Basis für gesunde Wildbestände ist längst erkannt. Von diesen lebensraumverbessernden Maßnahmen profitieren auch andere Wildtiere und Lebewesen. Als weiterer Schlüssel zum Erfolg hat sich auch die wechselseitige Wertschätzung und Zusammenarbeit von Jägerschaft, Gemeinde sowie Landwirtschaft und Naturschutz vor Ort gezeigt.