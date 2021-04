Erich Kettner und Philipp Grosz bieten bei Alschinger United Optics in Frauenkirchen neben Brillen, Hörgeräten und Kontaktlinsen auch ein breites Angebot an Zubehör für die Tierbeobachtung an. Hier werden sowohl Einsteiger als auch Jagd-Profis fündig.

„Für jede Geldbörse gibt es das richtige Fernglas. Wir finden mit dem Kunden gemeinsam das für ihn optimale Produkt, um ihm Tiere und Natur optisch näher bringen zu können“, so Philipp und Erich. Die Produkte sind dabei stets auf dem neuesten Stand der Technik und bei Release-Terminen bereits auf Lager.

„Im High-End Bereich stehen wir zu 100 Prozent hinter den Produkten von Swarovski Optik. Sie sind die besten Produkte und bieten ein unschlagbares Service. Viele Ferngläser, Spektive (Beobachtungsfernrohre) und Stative kann man vor Ort testen, vergleichen und natürlich auch gleich kaufen“, berichten Grosz und Kettner.

Jahrzehntelange Erfahrung

„Der Standort Alschinger United Optics in Frauenkirchen ist durch seine kompetente und ehrliche Beratung über die Grenzen hinaus bekannt. Unsere Ferngläser werden auch in Taiwan, Kasachstan, Russland, England, Südamerika und in den USA eingesetzt“, freut sich das Duo.