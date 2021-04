Waren in den vergangenen Jahren Dirndl vor allem darauf ausgelegt, sich modisch von der breiten Masse hervorzuheben, so ist in diesem Jahr vor allem eine Kombination aus einem traditionellen Stil mit modernen Elementen angesagt. 2021 liegt also die Zurückhaltung getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ im Trend. So treffen hochgeschlossene Dirndlblusen aus Spitze ebenso den Nerv der Zeit wie die klassischen Modelle aus Baumwolle.

Shutterstock/ RStollner



Bei den Farben herrschen heuer Modelle in Marineblau, Beerentönen, Tannengrün, Silbergrau, Beige und in strahlendem Rot vor. Neben feinen Jacquards und zarten Webmustern dominieren heuer dezente Druckmuster und feine Punkte den Dirndllook. Ab 2021 setzt sich außerdem der Kelchkragen immer stärker durch.

In puncto Materialien geht der Trend immer mehr hin zur Nachhaltigkeit. Naturseide läuft den meisten Kunstfaserstoffen immer mehr den Rang ab.

Die Trachtentrends für Herren

Die traditionelle Lederhose dominiert auch heuer in der Herrenwelt in strahlenden Brauntönen. Aber ebenso hoch im Kurs stehen 2021 Lederhosen in Schwarz, Grau oder hellen Naturtönen. Einige Modelle warten in diesem Jahr mit einer engeren Passform an den Beinen auf.

Bei den Westen und Hemden setzen sich in der Welt der Trachten für Männer vor allem Beerentöne, Grün und Blau zunehmend durch. Mini-Streifen- oder Mini-Karo-Design begeistert auf ganzer Linie.

Die Westen werden in diesem Jahr bevorzugt aus Materialien wie Samt oder feinem Cord getragen.