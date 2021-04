Tipp vom Experten.

Gabi Saurer vom Bau- und Gartenmarkt Unterwart empfiehlt die Trachten-Trends 2021:

„Bei den Frauen sind die traditionellen Dirndl, gemischt mit dem modernen Stil total im Trend. Dieses Jahr lautet das Motto ‚Weniger ist mehr‘.

Die Farben 2021 sind Marineblau, Beerentöne, Tannengrün, Silbergrau, Beige und ein leuchtendes Rot. Von der hochgeschlossenen Dirndlbluse in Spitzenoptik bis zur klassischen aus Baumwolle ist alles dabei. Auch setzt sich der Trend vom hochgeschlossenen Dirndl wieder durch.

Bei den Herren liegt der Trend bei der klassisch, traditionellen Lederhose in Braun, hellen Naturtönen und Grautönen. Bei der Oberbekleidung sind die Trendfarben Blau und Grün sowie Beerentöne total in. Westen sind aus feinem Cord oder Samt mit Kragen. Auch die Trachtenhemden sind im reduzierten Look und dürfen einen Stehkragen haben. Alle Trends 2021 finden Sie im Lagerhaus Unterwart und mit unserer Beratung kleiden wir Sie passend für dieses Jahr ein“.