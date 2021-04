Was leisten die Jäger und Jägerinnen im Burgenland?.

Von VM Mag. Herbert Pfeiffer

Die Jagd ist ein traditioneller Bestandteil der burgenländischen Gesellschaft. Sie hat als Regulator in der Kulturlandschaft und im Naturschutz, als eine nachhaltige Nutzungsform der Natur, eine solide gesellschaftspolitische und rechtliche Basis – international und national.

Jägerinnen und Jäger tragen in ihrer Freizeit zur Erhaltung von Wildlebensräumen bei und haben bei den Schalenwildarten behördlich festgesetzte Abschusspläne zu erfüllen. Sie sind damit ein Erfüllungsgehilfe der öffentlichen Hand zur Erreichung des gesetzlich vorgegebenen Zweckes der Jagd und der Ziele der Jagd. Die zahlenden Jäger erbringen für das Gemeinwohl der Gesellschaft und für die Grundbesitzer Leistungen, die die Grundbesitzer und die Gesellschaft sonst selber tragen müssten.

Werbung

In Österreich würde es Steuerzahlern und Grundbesitzern im Schnitt zwischen 95 Euro pro Hektar pro Jahr und 135 Euro pro Hektar pro Jahr kosten, wenn sie für das Wildtiermanagement bezahlen müssten. Umgelegt auf die Jagdgebietsfläche des Burgenlandes von rund 367.000 Hektar wären das bei Ansatz der unteren Betragsgrenze von 95 Euro pro Hektar pro Jahr rund 34,86 Mio Euro pro Jahr. Als Orientierungsgröße seien hier die Pachteinnahmen der Verpächter mit rund 7 Millionen Euro Jahr im Burgenland angeführt. Im Sinne einer Übernahme von Verantwortung müsste die Differenz die öffentliche Hand übernehmen. Naturräume hören ja nicht an Reviergrenzen auf. Deswegen müssen Jäger überregional und gemeinsam dafür sorgen, dass im Burgenland gesunde und stabile Wildpopulationen in ihrer Artenvielfalt erhalten werden, das im Bestand bedrohtes Wild geschützt wird, seine Population gestärkt und seine Lebensräume erhalten und verbessert werden. Dazu gehört auch die Sicherung des Anspruches auf Ruhezeiten und Rückzugsräume.

Bei Wahrnehmung dieser Naturschutzaufgaben entstehen natürlich Interessenskonflikte mit der Konsum- und Freizeitgesellschaft, die den Anspruch erhebt, die Natur 24 Stunden rund um die Uhr zu nutzen. Negativ beeinflusst die Naturlebensräume auch die Versiegelung von Bodenflächen, die schleichende Umwidmung von Naturschutzgebieten in Verkaufsflächen und die massive Lärmentwicklung bei Veranstaltungen im Grünen in den wärmeren Jahreszeiten. Eine Qual für Mensch und Tier.

Jäger ist ein Element des Naturschutzes

Die Jäger haben eine große gemeinsame Naturschutzaufgabe und jeder Jäger ist ein Element des Naturschutzes, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder die freie Natur in gleicher Weise genießen können, wie wir noch heute. Dazu gehört auch die Werkstatt Natur der Jägerschaft.

Deswegen existiert seit 70 Jahren der Landesjagdverband, um die Jägerschaft bei der Erreichung dieser gemeinnützigen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben zu unterstützen.