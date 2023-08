100 Jahre Künstlerdorf-Gründer Feri Zotter

Feri Zotter gründete nicht nur den immer noch aktiven „Kulturverein Neumarkt an der Raab“ zusammen mit Alfred Schmeller und Eduard Sauerzopf im Jahr 1964; er war auch der erste Leiter der Burgenländischen Landesgalerie im Schloss Esterházy in Eisenstadt. Der gelernte Bäcker Zotter hielt sich nach einer schweren Verwundung, die dem zweiten Weltkrieg zu verschulden war, in München auf, wo er erste Kontakte zu Künstlerkreisen knüpfte. Infolgedessen besuchte er 1948 die Kunstgewerbeschule in Graz, danach ging es an die Angewandte in Wien. Seine Studien schloss er mit dem Titel „Akademischer Maler“ ab.

Aus Erhalt einer Rauchküche wurde Künstlerdorf

Zur Gründung des Künstlerdorfs kam es relativ banal: Feri Zotter (geboren 1923 in Neumarkt), Landeskonservator Alfred Schmeller und Lehrer Eduard Sauerzopf wollten „nur“ den Abriss einer alten Rauchküche verhindern, und machten daraus ein Atelier. Mit Unterstützung vom damaligen Kulturlandesrat Fred Sinovatz und mit der Zeit immer mehr adaptierten Gebäuden, in denen Künstler leben und schaffen können, entstand daraus das Künstlerdorf in seiner heutigen Form. Die sehr engagierte Obfrau Petra Werkovits wird ihn am 22. September mit einer Gedenkveranstaltung in Erinnerung rufen, obwohl den „Gründervätern ohnehin immer gedacht wird. Wir haben zum Beispiel das Luis-Haus, den Feri Zotter Saal oder den Alfred-Schmeller-Award. Letztes Jahr habe ich die Feri Zotter Ausstellung im Landesgalerie kuratiert; auch heuer werden Werke aus dem Nachlass gezeigt“, verrät Werkovits.

Mit dabei ist im Rahmen der Feri Zotter Ausstellung heuer erstmals ein internationales Druckgrafiksymposium von 18. bis 24. September mit Eva Möseneder, Birgit Sauer, Josef Kern, Kalina Strzalkovski, Nestor Kovachev, Tatjana Hirschmugl und Willy Puchner. Für das Projekt „wissen.schafft.kunst“ werden diese Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit der Thematik des Metamorphosenbildes in Form von Serien unter Verwendung von druckgrafischen Techniken in der Werkstatt des Künstlerdorfes Neumarkt an der Raab auseinanderzusetzen. Und wie zu guter Letzt Peter Sattler anfügt, sei ein anspruchsvoller musikalischer Rahmen ala Rudersdorfer Streicher geplant, die Stücke von Takács, Schönfeldinger, Sinopoli und Philip Glass darbieten wollen.