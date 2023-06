„Richtig fein, ein Teil des Chores zu sein“

Nach „himmlisch schöner Chormusik“, die der Gesangsverein gemeinsam mit dem Wiener Chorus sine nomine am 12. März in der Jennersdorfer Pfarrkirche begeisterten Zuhörern darbot, folgt nun der nächste Streich - eine Zeitreise. „Wir sind 125 Jahre alt und geben ein Best-of-Konzert durch die Zeit des Chor - vom Männergesang bis zeitgenössischer, anspruchsvoller Chorliteratur, vom Volkslied bis zur kunstvollen Komposition jenseits der Worte“, gibt Obfrau Elisabeth Brunner einen herrlichen Ausblick auf Sonntag, den 18. Juni. Gegen freie Spende kann man ab 17 Uhr bei der Ausstellungseröffnung dabei sein; um 18 Uhr ist Konzertbeginn bei der Volksschule. Die Ausstellung befindet sich in der Zentralmusikschule und wird vielversprechend. „Wir zeigen, wie in den 50er Jahren neben Konzerten Sing- und viele Theaterstücke aufgeführt wurden oder die Konzerttournee in die USA im Jahr 1968, wo die Auslandsburgenländer voll Heimweh den Chor empfingen. 2005 waren wir in Kanada, und 2016 in Lettland - das waren bis jetzt Höhepunkte neben vielen Chorreisen“, sagt Brunner und verrät: „Die nächste Tournee ist angedacht, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht… es ist einfach richtig fein, Teil des Chores zu sein!"

