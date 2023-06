Was Gesang alles (bewirken) kann...

Das Sommerwetter: perfekt. Die Rückmeldungen des Publikums: überschwänglich. Das Fazit: total gelungen! In der ersten, richtig lauen Sommernacht sponn der gemischte Jennersdorfer Gesangsverein einen gesanglichen Bogen über die letzten 125 Jahre. „Vom romantischen Männerchorstück 'In einem kühlen Grunde' bis zur zeitgenössischen Chorliteratur wie 'Tres Cantos Nativos'. Bei letzterem erzeugten Viele im Chor durch Tierlaute Urwaldstimmung und das Gewitter war überraschend echt zu vernehmen. Das rasante „Tequilla Samba“ war bravourös! Obwohl etliche im Chor nie Englisch in der Schule hatten. Musikalisch unterstütze uns wieder Othmar Wallitsch mit feiner Percussion und Ines Rothbauer am Klavier. Durch das Programm führte ich. Natürlich fehlte es nicht an humorvollen Einlagen“, resümiert Obfrau Elisabeth Brunner und ließ es sich nicht nehmen, anzufügen, dass dem Chor „erstmals eine Tribüne und eine wetterunabhängige Bestuhlung zur Verfügung standen. Ein großer Dank an die Gemeinde, voran dem Bürgermeister, der sich sehr bemüht, das fehlende Kulturzentrum wett zu machen. Gesanglich waren wir richtig gut drauf, und selbst die zuvor etwas heiklen Stellen gingen sehr gut! Andrea Werkovits arbeitet ja liebevoll aber konsequent an der Qualität unseres Gesangs – und das schon seit 27 Jahren. Und wir werden wirklich immer besser“, so die Obfrau voller Energie.

Eine Neuentdeckung dank Arbeit an der Ausstellung

Die Besucher kamen frühzeitig, die Ausstellung zu den 125 Jahren wurde mit großem Interesse besichtigt und das Konzert war trotz konkurrierender Veranstaltungen in den umliegenden Gemeinden mit rund 350 Personen sehr gut besucht. Elisabeth Brunner kann stolz verkünden, dass sie erst durch die Ausstellung herausgefunden haben: „In der Zwischenkriegszeit war es Direktor Johann Schmit - so wurde er tatsächlich geschrieben -, der den Chor stetig weiterentwickelte, Wertungssingen gewann, bei vielen Theaterstücken als Chor mitwirkte, damals zu Sängertreffen bis nach Frankfurt fuhr. Schmit, der 1934 noch als 'Ehrenchormeister' bezeichnet wurde, fiel dem Nationalsozialismus zum Opfer: Sofort nach dem Anschluss aus politischen Gründen (Vaterländische Front) verhaftet und aus dem Schuldienst entlassen, öffentlich mit Schmähungen bedacht, verließ er Jennersdorf, war gezwungen, sich mit dem Regime doch noch zu arrangieren, um als Lehrer arbeiten zu können und als er nach dem Ende des Verbrechensregime wieder aus dem Schuldienst entlassen - diesmal als Nazi-Lehrer, der er als überzeugter Österreicher nie war - wurde, nahm er sich das Leben. Die Kerze, die wir entzündeten, galt ihm und allen verstorbenen Mitgliedern des Chors.“

Nach dem Konzert wurde der Vorplatz des Innenhofes zum Ausklang des Festes umfunktioniert. Die Weinbar unter der Führung von Bürgermeister Reinhard Deutsch bot hochqualitative Töpferl und der Bauernladen Hausgemachtes von Käsekrainern bis zu veganen Quiche – „so war für jeden Geschmack etwas dabei. Alles zusammen: Ein rundum gelungenes herzliches, lustiges, besinnliches, harmonisches schönes Fest“, schwärmt Brunner. Am 3. Dezember meldet sich der Chor mit einem festlichen Advent-Einsingen zurück.