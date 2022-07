Eigenständig seit 1992

Werbung

Eine Besonderheit: Bürgermeister Fabio Halb ist mit seinen 25 Jahren nach wie vor der jüngste Bürgermeister Österreichs. Er bedankte sich bei seinen Vorgängern und Altbürgermeistern Willi Halb (Amtszeit von 1992 bis 2002) und Reinhard Knaus (Amtszeit von 2002 bis 2017) für die zahlreichen, wegweisenden Projekte, die unter ihre Amtszeit fielen. Willi Halb: "Ich bin stolz auf meine Leistungen, die Sportvereine, die wir gegründet haben, waren Impulsgeber und mein Steckenpferd war immer die Natur und die Nachhaltigkeit." Auch Reinhard Knaus blickte zurück: "Wir waren damals eine der ersten Gemeinden mit Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden." Bürgermeister Fabio Halb (seit 2017) möchte diesen Erfolgskurs natürlich weiterführen. "Es sind sehr viele, die an Mühlgraben, wie es heute ist, mitgearbeitet haben; somit ist das auch eure Erfolgsgeschichte. Ich möchte mich herzlich bedanken und außerdem ist es in einer Gemeinde mit 400 Einwohnern nicht selbstverständlich, so ein gut organisiertes Fest auf die Beine zu stellen."

Neben zahlreichen Bürgermeister und Vizebürgermeister der umliegenden burgenländischen sowie auch steirischen Gemeinden waren bei den Feierlichkeiten Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Landtagsabgeordneter Ewald Schnecker, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Harald Dunkl, ASKÖ Präsident und OSG-Obmann Alfred Kollar sowie Bundesrat Bernhard Hirczy vertreten. Eisenkopf ließ dabei "die liebsten Grüße von Hans Peter Doskozil ausrichten", und ihr sei es immer ein besonderes Anliegen, in die Ortschaften zu fahren. In Mühlgraben sei sie bereits bei der 25-Jahr-Feier dabei gewesen. "Mühlgraben bleibt niemals stehen und die Naturverbundenheit in der Gemeinde finde ich bewundernswert. Nachdem ich die Initiative 'Natur im Garten' ausgerufen habe und eine Gemeinde im Norden diesen Titel bereits trägt, würde ich mich über eine im Süden auch freuen. Für die Zukunft hat Mühlgraben jedenfalls vollste Unterstützung seitens des Landes Burgenland."

Die Kindergarten- und Volksschulkinder gaben ein Mühlgraben-Gedicht zum Besten, sowie "Hoamatgfühl" von die Seer. Der Infanterie-Verein IR3 Erzherzog Carl überbrachte "kaiserliche Glückwünsche". Eine umfangreiche Fotoausstellung aus den 30 Jahren der Gemeinde rundete die Jubiläumsfeier ab; diese bleibt bis auf weiteres im Mehrzweckhaus. Der Musikverein Neuhaus am Klausenbach sorgte für die richtige musikalische Stimmung und als Überraschung wurde Altbürgermeister Willi Halb, der gleichzeitig der Onkel von Bürgermeister Fabio Halb ist, die Ehrenbürgerurkunde verliehen. Halb freute sich mit einem kräftigen "Danke, lieber Neffe!"

