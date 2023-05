Bereits zum 51. Mal findet im Gasthaus Pummer in Heiligenkreuz das Limmi Festival statt. In diesem Jahr trägt das Festival den Titel „Schnittpunkte der Musik“. Zum Programm zählen unter anderem traditionelle, japanische Musik verbunden mit französischem Rock, mediterran-funkige „Worldmusic“.

Das Festival beginnt am 26. Mai um 19 Uhr, unter anderem mit der „Underflow Band“ sowie mit „Poil Ueda“. Am Samstag, dem 27. Mai spielen ab 19 Uhr die Bands „Farbenfroh“ und „Harmelogic“ auf. Am Sonntag, dem 28. Mai spielen (bei freiem Eintritt) 14 Musikerinnen und Musiker inklusive vier Gästen in neuen Ensembles von 12 bis 15 Uhr. Tageskarten für das Festival gibt es für 25 Euro, Jugendliche und Studierende bezahlen 10 Euro. Der Festivalpass kann für 40 oder für 20 Euro erworben werden. Mehr Infos gibt es unter playup@aon.at oder +43 699 1080 9593.

