Real Life Crime aus Jennersdorf

„Aasplatz – Eine Unschuldsvermutung“ ist Manfred Wieningers sechzehntes Buch und im Februar im Residenz Verlag erschienen. In seinen historischen Romanen schildert Wieninger reale Verbrechen der österreichischen Kriminalgeschichte, über die nie etwas publiziert worden ist und die nie von öffentlichem Interesse waren.

zVg, buffer

Der historische Roman spielt Jahr 1957 in der Steiermark. Im Zuge eines Sorgerechtsstreits zeigt Anna Koinegg den Vater ihres Kindes, einen ehemaligen Waffen-SS-Mann, als Judenmörder an. Der deutsche Soldat soll Anfang 1945 in Jennersdorf an der Erschießung von 29 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern beteiligt gewesen sein. Doch die politischen Zeichen stehen auf Verdrängung und die Anzeige landet im Giftschrank, bis sich 1966 die deutsche Behörde einschaltet und der Akt beim Kriminalbeamten und ehemaligen Spanien-Kämpfer Hans Landauer auftaucht. Gemeinsam fahren die Mannheimer Juristen und der unliebsame Wiener Inspektor nach Jennersdorf, um die Mauer des Schweigens zu brechen und die Spuren eines Massakers zu finden, an das sich keiner mehr erinnern will.