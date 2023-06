Generationencafé verabschiedet sich in Sommerpause

Keine Sorge! Noch im selben Atemzug, in dem Gabi Slamanig „Sommerpause“ aussprach, folgte auch schon das „Im September sind wir wieder zurück!“. „Da starten wir gleich mit einer 'Tanzmusik auf Bestellung', viel guter Laune und Geselligkeit. Im Oktober werden wir Herbstliches basteln und die Musikschuldirektorin, Andrea Werkovits, wird uns mit einem Liedernachmittag verzaubern. Lieder aus der guten alten Zeit stehen dabei im Mittelpunkt. Alles Gute euch allen, bleibt gesund, habt einen feinen Sommer. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst“, lässt sie zusammen im Namen aller Mitwirkenden ausrichten.

„Achter“ für gemeinnützigen Zweck

Ein fixes Datum darf man sich allerdings schon am Kalender anstreichen: Am 16. September zwischen 14 und 16 Uhr werden per „Spazierrouten-Achter“ so viele Schritte wie möglich gesammelt; diese werden einem gemeinnützigen Projekt zugute kommen, dessen Details laut Slamanig im Juli folgen sollen. „Alle Männer, Frauen, Kinder dürfen so viele Schritte machen und so viele Achter gehen wie möglich und jene, die nicht mobil oder weniger mobil sind, werden mitgenommen. Also kommt ohne oder auch gerne mit unterstützenden Hilfsmitteln wie Walkingstöcken, Rollator, Rollstuhl, mit Hund… alles ist erlaubt, denn jeder Schritt zählt“, fordert die Initiatorin auf.

Die Route führt vom Hauptplatz über die Eisenstädterstraße, Reichlgasse, Raxerstraße, die Kirchenstraße hinunter bis zum Bahnhofring und über die Hauptstraße zurück zum Ausgangspunkt - auf einer Karte betrachtet ergibt das einen „Spazier-Achter“.





