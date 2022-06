Feuerwehr bei Großbrand in Jennersdorf im Einsatz .

In Jennersdorf ist am Samstag ein Brand in einem Heizwerk ausgebrochen. Die Flammen griffen von einem Hackschnitzellager auf ein Gebäude über, sagte Franz Kropf, Bezirkskommandant und ab Juli neuer burgenländischer Landesfeuerwehrkommandant.