Künstlerdorf in Neumarkt/Raab: Saisonauftakt mit Preisverleihung .

Am 15. März fand die erste Veranstaltung des Jahres im Künstlerdorf in Neumarkt an der Raab statt. Der Alfred-Schmeller-Award wurde bereits zum 14. Mal verliehen. Die PreisträgerInnen: Adriana Schatzmayer-Loidl, Angelika Stumvoll und das Künstlerkollektiv Maria Hallwirth und Johann Bonner.