Jens Willgruber: „Ohne Rotes Kreuz geht's für mich nicht“

Eine Ruhe und Gelassenheit strahlt er aus, der Jens - und das umso mehr, wenn man ihn in „seiner“ Dienststelle in Jennersdorf antrifft. Der Poppendorfer ist bereits seit dreieinhalb Jahren hauptberuflicher Rettungssanitäter auf der Dienststelle Jennersdorf, und sein Weg hat sich wie von selbst ergeben. „Nach dem Abschluss der Handelsschule habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und dann hat sich das mit der Anstellung ergeben. Es hat mir einfach von Anfang an gut gefallen beim Roten Kreuz, und ich habe dann auch schon früh begonnen, Funktionen zu übernehmen“, erzählt Jens Willgruber. Im Bezirk Jennersdorf hat er das Blutspenden über, die Rufhilfe per Notrufarmband und Schulungen - sowohl Erste-Hilfe-Kurse für Bürger und Firmen als auch interne Fortbildungen für Mitarbeiter, und ganz nebenbei hat er noch den ersten Teil der Führungskräfteausbildung abgeschlossen, um bei Großeinsätzen dann bestimmte Funktionen übernehmen zu dürfen. Bezüglich Blutspenden wird eine sechste Aktion angestrebt, statt der bisherigen fünf Termine, und apropos Notrufarmband? Jens will sich für ein Konzept im Bezirk einsetzen, damit es für Senioren mit niedriger Pension billiger angeboten werden kann. „Die Rufhilfe finde ich an sich super, weil ältere Leute daheim bleiben können und trotzdem Sicherheit auch haben.“Rettungssani bei Tag, Gemeinderat bei NachtSo oder so ähnlich könnte das bei Jens ausschauen. Seit der Gemeinderatswahl im Oktober 2022 ist der 21-jährige als ÖVP-Gemeinderatsmitglied in Heiligenkreuz vertreten - und seit kurzem sogar Bezirksparteiobmann-Stellvertreter.

Wie kann sich das alles ausgehen? „Ich brenne für das, was ich tue. Die Arbeit im Gemeinderat gefällt mir sehr gut, und selbst wenn ich von sieben Uhr früh bis sieben am Abend auf der Dienststelle sein müsste, würds' mir nichts ausmachen. Sicher weiß ich nicht, wie es in zehn, zwanzig Jahren einmal ausschaut, aber ganz abschließen mit dem Roten Kreuz könnte ich nicht mehr.“

Dass er noch viel vor hat, unterstrich er zum Schluss nochmal zusätzlich - denn mit einem Auge lugt er bereits Richtung Landtagswahlen und den Landesverband des Roten Kreuzes in Eisenstadt.