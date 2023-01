Kommandowechsel bei der FF Rudersdorf: Kainz sagt Adieu

Werbung

Für seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kam der Rücktritt von Kommandant Patrick Kainz nicht ganz so überraschend. Nach 13 Jahren hat er am 31. Dezember seine Funktion zurückgelegt. „Ich bin dankbar für diese gemeinsame Zeit der Kameradschaft und Freundschaft im Dienste der Öffentlichkeit, zum Wohl am Nächsten“, erklärt Kainz, der sich aus persönlichen Gründen von seinem Amt verabschiedet.

Die Aufgaben als Gemeindevorstand, das Amt als Abschnittskommandant, private und berufliche Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, seien eine große Herausforderung. Auf die Zeit als Kommandant blickt er gerne zurück, auch „wenn es viele belastende Einsätze gegeben hat“, so Kainz. Wie es jetzt in der Feuerwehr Rudersdorf weitergeht?

Stellvertreter Thomas Braun hat mit 1. Jänner das Amt des Kommandanten vorübergehend übernommen. In den nächsten Wochen wird es eine Wahl geben, um den Nachfolger von Kainz auch offiziell im Amt zu bestellen. In Sachen Feuerwehr will sich Kainz, der seit 1996 bei der Feuerwehr ist, jetzt voll auf seine Aufgabe als Abschnittsfeuerwehrkommandant fokussieren.

