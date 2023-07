Mogersdorf: Ab in die Tracht

Vollbild

FB

Sorgten für die Abkühlung. Lena Korpitsch, Sarah Windisch und Martin Maurer. Barbara, Tiana und Manuela stießen am Anna Kirtag in Mogersdorf an. In Kirtagsstimmung. Martin Eidler, Feuerwehrkommandant Mike Kurta, Manuel Lex und Franz Kloiber.

1 /9