Arbeitsunfall 50-Jähriger bei Waldarbeiten in Minihof-Liebau schwer verletzt

APA / BVZ.at

Foto: Symbolbild

E in 50-Jähriger hat bei Waldarbeiten in Minihof-Liebau (Bezirk Jennersdorf) am Montagvormittag schwere Verletzungen erlitten.