Die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Neuen Mittelschule, die für das Jahr 2019 geplant waren, sind in weite Ferne gerückt. Vor zwei Jahren wurde mit der Sanierung der Neuen Mittelschule begonnen.

Bislang wurden rund 500.000 Euro in neue Sanitäranlagen und eine Musterklasse investiert. Zusätzlich wurden die Lichtverhältnisse in Zusammenarbeit mit der Jennersdorfer Firma Lumitech auf die modernen Lernverhältnisse angepasst. Ursprünglich sollte die Sanierung 1,5 Millionen Euro kosten, mittlerweile ist man aber sicher, dass die Arbeiten 1,7 Millionen Euro kosten werden. Die neue Gemeindeführung hat im Vorjahr nämlich einen Bauphysiker beauftragt, die Schäden am Dach zu erheben. Die Gutachten dazu liegen mittlerweile vor.

„Die Kostenschätzung von 1,7 Millionen Euro soll über vier Jahre — da nur in den Ferien gearbeitet werden kann — abgearbeitet werden. Die Abfinanzierung soll danach über 25 Jahre erfolgen. Das Land hat angekündigt, 500.000 Euro als Förderung bis 2022 beizustellen“, hieß es in der vergangenen Gemeinderatssitzung. In den nächsten vier Jahren soll die Schule dann barrierefrei werden sowie die Gänge, Klassen und Aula freundlicher werden und auch die Dachsanierung wird umgesetzt.