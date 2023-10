Zusatztafel für Nazi-Gassenname stößt sauer auf

Der Name Hans Ponstingl ist manchen von seinen Mundartdichtungen her vermutlich ein Begriff, doch der 1910 in Jennersdorf geborene Jurist wandte sich im Laufe seiner jungen Jahre auch dem Nationalsozialismus zu. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 bereits bekennender Nazi, stieg Ponstingl bis zum Kreisleiter von Baden auf und war an der Durchführung des Judenpogroms von November 1938 beteiligt. Die betreffende Gasse in Jennersdorf wurde 1986 nach ihm benannt.

Bereits 2021 setzte sich der historische Verein Pulverturm mit Ponstingl auseinander und bemühte sich um Aufarbeitung; Franz Tamweber verfasste einen zweiseitigen Bericht in den Jennersdorfer Stadtnachrichten (Ausgabe 4/2021, Seite 36/37). Das ist dem Jennersdorfer Norbert Orac nicht genug: Er fordert mindestens die Anbringung einer Tafel, die den Lebenslauf Ponstingls und dessen Wirken in der NSDAP erklärt. Der erste Kommentar aus den Reihen des Gemeinderats, der nach dem verlesenen Schreiben fiel, war, wie alt der Antragsteller sei, und ob man das aussitzen könne. Bei vielen ging es in ähnlichem Grundtenor weiter: „Unsere Generation kann nix dafür, wann werden wir endlich damit aufhören, irgendwann muss damit Schluss sein, das braucht keiner, ich will so ein Schild nicht.“ Von Bürgermeister Reinhard Deutsch kam folgendes: „Ich sehe das nicht ein, warum bei jeder Gasse eine Tafel sein soll, denn so wird es kommen, wenn wir bei einer Straßenbezeichnung damit anfangen.“ Vizebürgermeister Josef Feitl fürchte sich vor einer „ein mal zwei Meter großen Tafel“ und verstehe nicht, warum der Beitrag Tamwebers in den Stadtnachrichten als Aufarbeitung nicht reicht.

Mehrheitlich abgelehnt, eine Stimmenthaltung

Nachdem sich manche Gemeinderäte wieder etwas beruhigt hatten, wurde darauf hingewiesen, dass es die Pflicht des Gemeinderats sei, den Sachverhalt zu diskutieren und sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Ebenso wurde an das Mahnmal für die 29 ermordeten jüdischen Zwangsarbeiter erinnert, das sich in relativer Nähe zur Hans-Ponstingl-Gasse befindet und erst im Sommer 2022 eröffnet wurde. Der Gemeinderat einigte sich darauf, dass eine Erklärung zu Ponstingl im geplanten Stadtmuseum seinen Platz finden könnte, und lehnte die Anbringung einer Tafel in besagter Gasse mit einer Stimmenthaltung mehrheitlich ab.