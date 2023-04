Jennersdorf: Schuldenstand trotz Investitionen „stabil“

Werbung

Die Stadtgemeinde hatte für das Jahr 2022 zwar viele Abgänge zu verzeichnen (Kindergarten 480.000 Euro, Freibad 167.000, Wasserversorgung 86.000), doch Bürgermeister Reinhard Deutsch gibt Entwarnung. „Der Schuldenstand ist trotz Investitionen stabil und der Voranschlag für 2023 wurde vom Land ebenfalls genehmigt. In den letzten zwei Jahren haben wir zum Beispiel viel ins Wassernetz investiert, Sanierungsarbeiten und Grundstücksaufschließungen durchgeführt“.

Für das dringend notwendige Projekt Hochwasserschutz Ost und Rax West gibt es gute Neuigkeiten. Mit Ende März erhielt man die Förderzusage seitens des Landes; jetzt gilt es, einen Kaufvertrag mit den Grundstückseigentümern aufzusetzen. Das werde laut Deutsch circa vier Wochen in Anspruch nehmen, danach folgen die Ausschreibungen. „Wenn es nach mir geht, könnte der Baustart schon Anfang Sommer erfolgen“, hofft der Bürgermeister auf eine rasche Abwicklung bis zum tatsächlichen Baustart.

„Witzig, dass die Petition ausgerechnet von der ÖVP kommt“

In Jennersdorf werden aktuell unglaubliche 1,6 Millionen Quadratmeter gewidmetes Bauland verzeichnet. Die ÖVP wollte eine Petition für die Abschaffung der Baulandabgabe seitens des Landes Burgenland einbringen - hatte vor dem Gemeinderat aber keinen Erfolg damit. „Es ist witzig, dass ausgerechnet die ÖVP, die das ganze die letzten 25 Jahre verschuldet hat, diese Petition einbringen will. Auf der Gemeinde liegen Unterlagen auf von 2013, 2014, in denen es allein 112 Widmungenfälle gab. Es wurden hektarweise Flächen umgewidmet. Die ganze Raumplanung muss überarbeitet werden; das wird eine spannende Geschichte über die nächsten 1,5 Jahre“, äußert sich der Bürgermeister dazu.

Das Land argumentiert damit, dass Baulandabgabe in erster Linie dazu diene, Spekulation einzudämmen. Einige Ausnahmen von der Abgabe (zum Beispiel familieneigener Bedarf) gibt es allerdings.

