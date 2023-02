Hoffen auf neue Ärzte in Eltendorf

Allgemeinmedizinerin Gerda Nikles-Wieser verabschiedet sich im Laufe des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand. Läuft alles nach Plan, dann wird die in der Region sehr geschätzte Ärztin von April bis Juni mit ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger gemeinsam in der Kassenpraxis stehen.

Die Ärztekammer Burgenland hat besagte Stelle zu Wochenbeginn als Übergabepraxis ausgeschrieben. Bis die Nachfolge gesichert ist, heißt es hoffen, meint auch Bürgermeister Christian Schaberl in Hinblick auf die Versorgungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger: „Für uns als Gemeinde ist es essentiell, die medizinische Versorgung in Eltendorf aufrecht zu erhalten. Die Tatsache, dass Kassenstellen immer schwerer besetzt werden können, weil die Tarife so schlecht sind, macht die Sache aber nicht einfacher“, so Schaberl, der auch am von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zuletzt präsentierten Entlohnungsschema für Spitalsärzte Gefallen findet.

„Landeshauptmann Doskozil hat schon damit Recht, wenn er den Bund in die Pflicht nimmt. Immerhin finanzieren die Steuerzahler die Ausbildung der Ärzte und dann sollten sie auch Anspruch auf die beste Versorgung haben“, so Schaberl.

Gute Nachrichten gibt es auch im Hinblick auf die zuletzt seit über einem Jahr unbesetzte Stelle für einen Kassen-Zahnarzt in Eltendorf. Hier sollte es eine neue Ausschreibung geben. Seitens der Gemeinde ist man zuletzt in die Offensive gegangen und hat mit Zahnärzten Kontakt aufgenommen, um das Interesse zu wecken, erklärt Schaberl.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.