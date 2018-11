Das Auto ist im Burgenland für viele ein unverzichtbares Verkehrsmittel: Laut VCÖ (Verkehrsclub Österreich) nimmt die Zahl der Autos in allen burgenländischen Bezirken stärker zu als die Einwohnerzahl.

„Im Landessüden geht es ohne Auto offenbar nicht“, stellt der VCÖ fest. In den Bezirken Jennersdorf, Güssing und Oberwart ist die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner laut Statistik Austria im Burgenland am höchsten. Der absolute Spitzenreiter ist der Bezirk Jennersdorf mit 691 Autos pro 1.000 Einwohner.

Klimaziele rücken damit weiter weg

Am niedrigsten ist die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner im Bezirk Neusiedl am See. Dort kommen auf 1.000 Einwohner 638 Pkw. In allen burgenländischen Bezirken steigt die Zahl der Autos stärker als die Zahl der Einwohner, warnt der Verkehrsclub Österreich. Das verteuere die Mobilität der Haushalte und erschwere das Erreichen der Klimaziele.

Öffentlichen Verkehr ausbauen

Das Gegenrezept des Verkehrsclub Österreich (VCÖ): Die Stärkung der Ortskerne und ein Stopp der Zersiedelung, um weniger von Autos abhängig zu sein, mehr Carsharing-Angebote der Gemeinden, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und eine Verbesserung der Radinfrastruktur.